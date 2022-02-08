马英九办公室：若解禁福岛食品应公投

台湾行政院宣布福岛五县食品有条件解禁，前总统马英九办公室今天批评蔡英文政府在食安议题上未真正优先考量民众权益，并称如果政府有意开放福岛食品进口，应再公投一次。

综合台湾ETtoday新闻云及《自由时报》报道，台湾行政院今天（8日）上午宣布将在三原则和三配套下，解除对日本福岛等五县市长达11年的食品解禁。依法在完成10天公告后，最快2月下旬生效。

国民党立法院党团总召曾铭宗等人随后召开记者会，指蔡政府突袭开放，要给予最严厉谴责，并称反核食是经公投通过的重大政策，蔡政府没有跟人民及在野党沟通，就要突袭开放，呼吁全民在年底选举用选票唾弃蔡政府。

民进党发言人谢佩芬则说，前总统马英九2016年曾公开赞同尽快开放福岛食品进口，六年前就倡议的事情，现在国民党却乱扯是“突袭”。

马英九办公室下午发出新闻稿回应说，蔡政府在食安议题上，并未真正优先考量民众权益，如果蔡政府真如此听马英九的话，那为何在开放莱猪议题上，却又不听马政府所坚守的“牛猪分离”原则？

马办质疑，民进党无视2018年“反核食公投”展现的民意，刻意援引马英九过往对福岛食品开放的相关看法，以合理化径自开放的作为，却忽略马政府当时的时空背景，也做不到马英九对民众健康问题的坚持。

马办还称，民进党继拒绝“以核养绿”公投民意后，再次拒绝台湾多数民意，且这次更是径自开放，也未与国会商议，更遑论与民众沟通，早已成“民选专制”。民进党一再展现执政的独裁鸭霸、践踏民意，人民终将用选票让这个专制政权付出代价。

此外，对于国民党的后续动作，是否再就此发起公投，2018年“反核食”公投领衔人、前台北市长郝龙斌今天受访时说，如果公投跟大选一起举行，相信不仅核灾地区食品不会进口，包括莱猪都不可能进口，去年公投结果主要是投票率太低，且民进党积极动员的结果，现在公投跟大选脱钩，用公投方式展现直接民主已没有机会了。

郝龙斌批民进党是反民主、反民生、反民意的“三反”政府，他说，国民党一定要穷尽洪荒之力，让核灾食品不能进口，给民进党一个教训。

日本2011年3月11日发生大地震，福岛核电厂辐射外泄，世界多国和地区遂禁止福岛周边食品进口，台湾也在其中。

台湾行政院政务委员罗秉成今天上午在记者会上说，过去11年来日本采取比国际标准更严格的管制措施，且世界各国都陆续放宽或解除对日本相关限制，包括跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）11个会员国在内的40多国都已完全解除管制，只剩台湾和中国大陆仍禁止进口福岛周边食品。

他强调，开放福岛五县市食品与日本没有交换条件，台湾欲加入CPTPP，日本第一时间就表态支持，但台湾要加入CPTPP仍有相关问题待克服。