彭帅现身北京首钢滑雪大跳台

中国网球运动员彭帅今天（8日）现身北京首钢滑雪大跳台看台，观看中国选手谷爱凌参加自由式滑雪女子大跳台比赛。

据路透社报道，彭帅戴着一顶有奥林匹克五环标志的黑色针织帽，身穿印有中国国旗的黑色外套，在看台上观赛。彭帅离开现场时，一名记者同她打招呼，彭帅回礼示意，但拒绝回答任何问题。

国际奥委会主席巴赫告诉路透社：“我刚遇到她，她就坐在体育场里。”



巴赫在首钢滑雪大跳台受访时说：“她（彭帅）和运动员们坐在一起，我有机会见到了来自瑞士、德国和美国的一些运动员。”

他说：“她坐在那里，我们有机会交谈，现在她得去隔离区，她告诉我，她现在将离开闭环区。”

另据法新社与路透社报道，法国知名体育日报 《队报》当地时间周一（7日）刊登了对彭帅的采访。彭帅在冬奥会闭环内的酒店受访时说，她上周六（5日）与巴赫会面，彭帅也对该报宣布退出体坛。

报道称，彭帅否认自己曾指控他人性侵自己。彭帅告诉《队报》，她从未指控任何人性侵，并于去年11月删除了自己发表在微博上的贴文。该贴文似乎显示彭帅自曝被性侵。

法国媒体集团Éditions Philippe Amaury（EPA）旗下的《队报》，是法国权威的体育日报，以在足球、橄榄球、赛车及自行车竞技等方面的专业报道著称。