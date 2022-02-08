中国女足赞助商屈指可数 与男足成绩挂钩

女足亚洲杯决赛中，中国女足时隔16年再次夺冠。值得一提的是，中国女足赞助商屈指可数。从女足的感谢海报看，目前有两家，分别为社交软件“小红书”和二手车交易平台“人人车”。

据第一财经报道，业内人士透露，女足国家队的赞助商分为两类，一种是“中国之队合作伙伴”，有耐克、蒙牛、中国平安等10家。

业内人士介绍，“中国之队合作伙伴”的赞助对于足协的赞助是包含了七支队伍，分别是中国国家男子足球队、中国国家女子足球队、中国国家男子U22足球队、中国国家男子U19足球队、中国国家男子U16足球队、中国国家女子U19足球队以及中国国家女子U16足球队。“中国之队得到的赞助更取决于男足的成绩，拆分的不多”。

另一类是“中国国家女子足球队合作伙伴”，目前在这个榜单的只有两家，分别为“人人车”和“小红书”，专项赞助中国女足的企业屈指可数。

从女足的感谢海报看，目前有两家，分别为社交软件“小红书”和二手车交易平台“人人车”。

2021年7月12日，小红书宣布成为中国国家女子足球队官方合作伙伴，中国女足全体队员集体入驻小红书。

2021年7月13日，人人车与中国国家女子足球队完成签约仪式，正式成为官方合作伙伴。人人车方面表示希望借此机会为人人车品牌带来持续曝光，增强品牌的影响力和用户好感度，实现差异化引流，营造消费者喜闻乐见的品牌形象。

公开资料显示，2008年1月7日,都邦保险在京对外宣布,将成为中国女子足球国家队官方合作伙伴。2019年1月8日，生活家地板也和中国国家女子足球队完成签约仪式，成为官方合作伙伴。2019年女足世界杯期间，苏菲也曾在微博发起“给女足一亿应援”等话题活动。但从中国足协的官网上，以上品牌均未出现在最新的官方合作伙伴名单里。

2019年7月5日，浙江支付宝公益基金会、浙江马云公益基金会、浙江蔡崇信公益基金会联合宣布将在10年内投入10亿元（人民币，下同，约2亿新元）资金，支持中国女足长期发展。10亿元将主要用于四个方面：女足国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展。

