冰墩墩脱销 冬奥周边有望吸金25亿人民币

本届北京冬奥会举办时间与春节假期有一定重叠，节日气氛也对周边的售卖起到了促进作用。分析师预测，以冰墩墩周边为代表的本届特许商品收入将突破25亿元（人民币，下同，约5亿新元）。

据第一财经报道，北京冬奥会吉祥物冰墩墩“一墩难求”，频频登上热搜，成为新晋“顶流”。春节期间，北京市民在冬奥会特许商品零售店门外排起长龙。在部分商店，冰墩墩毛绒玩具刚上架就被抢购一空，不少消费者“冻成冰墩墩，也没抢到冰墩墩”。

更多网友则蹲守奥林匹克天猫官方旗舰店，坐等预售和限购活动。2月7日16时，冰墩墩手办和钥匙扣重新上线，每个ID限购两件，付款后30天内发货。

对于“一墩难求”的问题，北京冬奥组委表示，正在抓紧协调，加大供应。不过，根据冰墩墩三家生产厂家的实际情况，受春节假期人手有限影响，全力开工要到大年初八之后。

而随着冬奥会奖项不断揭晓，奥运周边极速升温。在奥林匹克天猫官方旗舰店，除了预售的冰墩墩手办和钥匙扣，目前所有商品售罄，包括9980元的纪念银盘。受此利好，冬奥文创概念股走强，冰墩墩的生产厂家之一元隆雅图，2月7日开盘涨停。29家冬奥会特许生厂商和58家特许零售商中的上市公司，文投控股一字涨停，王府井、安踏体育等均出现股价上涨。

北京冬奥组委共计开发了超5000余款特许产品，涵盖徽章、钥匙扣等非金属制品，贵金属制品，服装、服饰及配饰，毛绒及各类材质玩具等16个类别。这些品类繁多的特许商品将至少销售至今年6月底，线下覆盖19个省市的190余家特许商品零售店。

纪念徽章是最容易脱销的“大户”。这些方寸大小的金属徽章隶属不同系列，比如中轴线倒计时系列徽章，将北京中轴线申遗点与北京冬奥会倒计时进程相结合；中国传统节日系列徽章，以不同节日特有的风俗、饮食以及脍炙人口的民间故事为创作主线进行绘制，颇受外籍人士喜爱。

吉祥物周边也受全民追捧。本届冬奥会开幕之际，一名日本记者在直播连线时展示自己购买并佩戴的六款“冰墩墩”徽章，由此走红网络。除了收集相关周边，这位疯狂的粉丝还准备了应援服。不过，由于58元的钥匙扣和88元的手办过于难买，不少网友高价求买冰墩墩周边，其在二手渠道的价格已翻数倍。

由于本届冬奥会举办时间为2月4日至20日，与春节假期有一定重叠，节日气氛也对周边的售卖起到了促进作用。山西证券预测，以冰墩墩周边为代表的本届特许商品收入将突破25亿元。

售卖周边不仅是奥运会的收入来源之一，也是展示本国文化形象和民族精神的窗口。2012年伦敦奥运会上，《伦敦2012年奥运会邮票纪念全集》一经发售就受到热捧，它由30枚英国皇家邮政发行的伦敦奥运会纪念邮票与29枚英国皇家造币厂发行的50便士英镑纪念币等组成。东京奥运会的周边中，以富士山为原型的白色铸铁水壶、表面光滑明亮的漆器、日式传统红蓝色包袱布等，都具有当地文化特色。

除了特许商品，官方授权的其他奥运周边也日益受到青睐。电子竞技作为韩国的一种流行文化，也参与到2018年平昌冬奥会中，比如《英雄联盟》（LOL）美服官网限时销售8款冬奥会主题皮肤，三星、徕卡、欧米茄也都在此期间推出特别款产品。去年5月，一套带有官方“Tokyo 2020”标志的奥运会《UNO》桌游卡组在亚马逊热销。根据选品工具Jungle Scout给出的数据，2021年3月1日到7月25日，奥运旗帜、泳帽以及奥运主题饼干等单品的销量均有不同程度上升。

