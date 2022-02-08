中国研究人员：清零地区放宽人口流动措施一年或致200万人死亡

中国研究人员预期，如果中国等冠病清零地区放宽防疫措施，允许与其他地区之间的跨地区人口流动，清零地区下来一年内可能导致200万人死亡。

研究人员在中国疾病预防控制中心英文周报网站上个月25日刊登的研究报告中说，即使全球疫苗接种率达到95%，如果允许跨地区人口流动，清零地区未来一年预料将出现2亿3420万冠病感染个案，其中72.6%为无症状个案，其余则将出现症状。

研究人员写道：“人类应继续疫苗研发工作，并探索新方法，提高疫苗保护使用者免受病毒感染的能力，以便在全球层面消除冠病。”

报告建议疫苗有效避接种者感染的效力需要达到40%，避接人们染病又出现症状的效力则为90%。

研究人员是依据早前在英国和智利展开关于疫苗效力的研究，做出上述预测和建议。这些研究发现，现有疫苗在避免人们受到感染、染病又出现症状，以及死亡的基线效力（baseline efficacy）分别为30%、68.3%和86%。

另一方面，美国流行病学家奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）认为，中国的清零策略对奥密克戎变种病毒起不了作用。

在美国传染病研究与政策中心担任主任的奥斯特霍尔姆，上周五（4日）在美国全国广播公司商业频道（CNBC）的节目上称，中国在应对奥密克戎方面处于特别受到威胁（uniquely at risk）的情况，原因包括早期的研究表明，中国科兴和国药疫苗对奥密克戎不是很有效，以及中国到目前为止在防止冠病病毒传方面取得成功，意味着中国仍有许多人在应对奥密克戎时，面临较大风险。