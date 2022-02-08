官方称解禁福岛食品有助台加入CPTPP 柯文哲：别做梦了

台湾官方决定解禁日本福岛等五县市食品，并相信这将有助于台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。台北市长柯文哲对此呛“别做梦了”，批评这给人民带来不切实际的期望，并说国际经贸问题应分开处理，也须考量到自由贸易协定对台湾经济体系的相关冲击。

据台湾《自由时报》报道，柯文哲今天（8日）下午告诉在场记者，即便台湾吃莱猪，“美国会跟我们签FTA吗？别做梦了！”，并以此质疑吃了福岛地区食品后就可以参加CPTPP，直批“别做梦了！”

柯文哲认为，开放莱猪、福岛地区食品进口，以及台湾参与国际经贸应分开处理，且还须考量到加入CPTPP后农产品进口不课税的情况，质问台湾是否能够承受。他认为，大家都想签自由贸易协定，但倘若与美国签订后美输台的农产品不用课税，台湾整体经济体系是否能够承担，台湾需要讨论这一课题。

台湾行政院今天上午举行“日本食品输入管制措施”记者会，宣布将在三原则和三配套下，解除对日本福岛等五县市长达11年的食品解禁。依法在完成10天公告后，最快2月下旬生效。

行政院政务委员罗秉成在记者会上说，开放福岛五县市食品与日本没有交换条件，台湾欲加入CPTPP，日本第一时间就表态支持，但台湾要加入CPTPP仍有相关问题待克服。