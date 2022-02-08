中国回应美列33实体入未经核实名单：给正常经贸合作制造困难障碍

针对美国将33家中国实体列入未经核实名单，中国商务部今天下午回应说，美方近年将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，不断采取单边措施对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给中美企业间正常经贸合作制造困难和障碍，美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来。

根据中国商务部网站以问答形式发出的声明，发言人说，美国以“无法令人满意地完成最终用户访问而导致其诚信无法核实”为由，将中国实体列入“未经验证清单”，中国坚决反对。

发言人还说，近年来，美方将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，不断采取单边措施对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给中美企业间正常经贸合作制造困难和障碍，对国际经贸秩序和自由贸易规则造成严重破坏，对全球产业链供应链造成严重威胁，这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

发言人最后指出，美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多做贡献。

美国政府决定，对33家无法核实拥有者身份的中国实体下达交易限令。这33家实体包括中国航发南方工业、北京世维通科技、北京众合航讯科技、中国南方科技大学机械与能源工程系、无锡药明生物技术和上海药明生物技术等。