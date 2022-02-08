下午察：中国为何支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权要求？

中国国家主席习近平前天与赴华参加北京冬奥开幕式的阿根廷总统费尔南德斯会晤并发表联合声明。中国在声明中重申，支持阿根廷在马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）问题上完全行使主权的要求，以及根据联合国相关决议，尽快重启谈判以期和平解决争端。

“马尔维纳斯群岛”——这个听起来陌生又让人似乎有点印象的名字再次进入大众视野。

马尔维纳斯群岛问题

马尔维纳斯群岛（西班牙语：Islas Malvinas，简称马岛）位于阿根廷东南方向，马尔维纳斯是阿根廷人的叫法，它比较为人所熟悉的名字，恐怕还是曾经的殖民国英国的叫法：福克兰群岛（Falkland Islands）。

马尔维纳斯群岛位于阿根廷东南方向，它被英国称为福克兰群岛。（早报制图）

马岛的主权争端可追溯至1816年。结束了一百多年的殖民统治后，阿根廷宣布独立，然而英国在1833年又派兵占领马岛，并驱逐了岛上的阿根廷居民，从此拉开对马岛长达上百年的统治，而阿根廷政府也未放弃对马岛主权的声索。

阿根廷自1930年代中期以来，国内不满英国占领马岛的声浪日益高涨，在汹涌民意下，阿根廷1964年向联合国申诉，要求界定该岛的主权。

联合国隔年召开大会，决议马岛问题应由英、阿两国以和平方式解决争端，但双方多次协商未果，没有下文。

直到1982年，阿根廷国内问题重重，当时的领导人想借收复马岛来凝聚人心。没有想到的是，远在1万5000公里外的英国却迅速派兵应战，战争最终以英国的胜利结束，奠定时任首相撒切尔夫人的“铁娘子”政治地位，马维纳斯群岛仍然还叫福克兰群岛。

中国对马岛的立场

不过，中国对马岛归属的态度自1982年后就已经明确。这从中国选择以阿根廷主张的马岛为该地标准地名就可以看出。

回顾中阿近10年历次发布的联合声明也会发现，支持阿根廷在马岛的主权要求这一条几乎从未缺席，通常还会与阿根廷承诺“奉行一个中国政策”一前一后出现，足见中国在和阿根廷交往中对这一问题的重视程度。

2010年7月13日，中国时任国家主席胡锦涛与阿根廷时任总统克里斯蒂娜在北京会晤，双方首次签署的联合声明提到：中方重申坚定支持阿根廷共和国在马尔维纳斯群岛问题上的主权要求，以及重启有关谈判，根据联合国相关决议规定寻求马尔维纳斯群岛问题最终和平解决。

2010年7月13日，中国时任国家主席胡锦涛（左三）与阿根廷时任总统克里斯蒂娜在北京会晤，中国重申坚定支持阿根廷在马尔维纳斯群岛问题上的主权要求。（中国政府网站）

中国时任总理温家宝与阿根廷总统克里斯蒂娜2012年6月在布宜诺斯艾利斯见面并发布声明，重申了上述主张。

中国时任总理温家宝（左）与阿根廷总统克里斯蒂娜2012年6月在布宜诺斯艾利斯见面并重申支持阿根廷在马岛问题上的主权主张。（中国政府网）

中国国家主席习近平分别在2014年和2015年与克里斯蒂娜会面并相继发布“建立全面战略伙伴关系的联合声明”以及“加强两国全面战略伙伴关系的联合声明”，两份声明也不出意料的将“支持阿方对马尔维纳斯群岛的主权要求”纳入其中。

阿根廷时任总统马克里于2017年5月赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问时，中阿双方再次重申将在“一个中国”原则和马岛主权争端上继续相互支持。

习近平于2018年11月出席20国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会并对阿根廷进行国事访问时再次重申上述立场。

中国的“马岛牌”？

尽管中国对马岛的态度早已明确，但随着中英近年在香港问题、新疆人权问题、南中国海问题上交恶，双方关系不断下滑，有报道认为，中国不时翻出马岛争端表明对阿根廷的支持，其实也是对英国的一种反制。

中国驻联合国副代表耿爽去年6月在联大重申支持阿根廷主权要求。他当时在非殖民化特别委员会上发言说，马岛问题本质上是殖民主义历史遗留问题，呼吁国际社会继续努力铲除殖民主义，并阐述中国在马岛问题上的立场。

中国驻联合国副代表耿爽去年6月在联大重申支持阿根廷主权要求。（资料照）

耿爽主动声援阿根廷的做法被香港媒体形容是“不多见”的，有文章指出“中方外交官在联合国大会等场合强调阿根廷对马岛主权的正当要求，这是第一次”。

中国官媒央视在耿爽发言五天后还发表了网评文章《欠了188年的殖民账，英国就是不还》。文章说，对历史上非法占据的殖民地强霸不还，反映出的正是英国当政者根深蒂固的殖民情结和帝国思维。

事实上，耿爽的这番发言从时间点上看，也是事出有因。就在他发言前一个月，英国航母“伊丽莎白女王”号开始了为期28周的海外部署行动，当时英国媒体指航母将前往南中国海（中国称南海）等地区以威慑中国。

英国航母“伊丽莎白女王”号去年5月开始了为期28周的海外部署行动，中国智库“南海战略态势感知”7月25日发布消息称，卫星在马六甲海峡捕获伊丽莎白女王号航母正向南中国海（中国称南海）方向机动。图为伊丽莎白女王号航空母舰2017年8月16日抵达朴次茅斯海军基地。（路透社档案照片）

而在耿爽发言后一个月，中国智库“南海战略态势感知”7月25日发布消息称，伊丽莎白女王号航母正向南中国海方向机动，预计已经进入。

至于中阿两国元首前天最新发表的声明，正值北京冬奥如火如荼展开之际，对于以新疆人权问题为由对冬奥进行外交抵制的英国来说，无疑也含有反击意味。更何况，英国首相约翰逊两周前（1月26日）又针对台海问题发表评论说，中国军机进入台湾防空识别区不利于地区和平稳定。

或许，“马岛牌”的“反制”还可以追溯到更早。温家宝与克里斯蒂娜2012年6月声明相互支持核心利益的问题，而就在前一个月，西藏精神领袖达赖喇嘛在唐宁街10号同英国时任首相卡梅伦和副首相克莱格进行了“私人性质”的会见。

值得一提的是，1982年英阿爆发战争前，英国抢先一步将双方冲突提交到联合国，说服安理会通过第502号决议，获得战时外交和军事活动的国际法依据。而当时正准备和英国谈判香港回归问题的中国在决议投票时选择了弃权。有分析认为，这是因为中国当时想避免在香港回归问题上节外生枝，打出另一种意义上的“马岛牌”。

“马岛牌”效果如何？

中国打“马岛牌”，大概并不寄望英国会因而在马岛问题上作出实质性立场改变，更多的是在于令英国在外交上感到腹背受敌，让其在针对中国的问题上投鼠忌器。

英国外交部长特拉斯（Liz Truss）昨天在推特上对中阿最新声明回应称：“我们完全拒绝任何有关福克兰群岛主权的质疑，福克兰群岛是英国大家庭的一员，我们将捍卫他们自决的权利。”她还强调：“中国必须尊重福克兰群岛的主权。”

中国日报社欧盟分社社长陈卫华则反问特拉斯：“但英国就可以派军舰来挑战中国在南海的主权？至少中国还没有派海军去马岛附近”，这一回怼也被英国媒体广泛报道。

早前有报道称，阿根廷早在2013年的巴黎航展上对中巴联合研制的“枭龙”（巴基斯坦代号JF-17“雷电”）轻型战斗机感兴趣，原因之一是该机配备超音速反舰导弹CM-400AKG，可在马岛争端中击中英国航母。英国一直关注这个合同是否会对其管控岛屿造成威胁。

阿根廷对中巴联合研制的“枭龙”轻型战斗机感兴趣，因为该机配备超音速反舰导弹可在马岛争端中击中英国航母。（互联网）

去年5月，外界又传出中国向阿根廷提供价值6亿美元（8.07亿新元）的“枭龙”合同，美国“防务世界”网站随后披露，由于该战机配备了英国制造的弹射座椅，英国可能会阻止这项交易。

尽管上述交易最后无疾而终，但某种程度上可以看出，随着中国国力的增强，这张“马岛牌”对英国产生的作用可能会越来越明显。