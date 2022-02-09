城大团队估算香港本轮疫情25万人感染

香港城市大学生物医学系团队利用数学模型，推算第五波疫情可能会令约25万人感染。

据香港01报道，该团队认为，上述推算结果与香港目前疫情走势相近。团队又预测，本轮疫情2月底或3月会达高峰。

领导团队的生物医学系助理教授阮相宇指，这次疫情暴发，很大原因是由于农历新年期间市民接触频繁，感染人数增加使得确诊者追踪效能下降。

他说，当出现延迟确诊，而检疫或隔离等措施未能及时配合，确诊个案将成倍增加，按目前情况推算，预计本月底或下月会达致第五波疫情高峰，直到加强针接种率达到一定水平，确诊数字才会逐渐回落。

阮相宇建议，政府应在深水埗和葵涌等高风险地区，推行中规模的区内居民快速检测，在一至两周内尽可能找出潜在感染者，然后集中进行追踪及隔离，比全民快速检测更能提升追踪效率达到有效阻截传播。

他又提议缩短第三针接种间隔，由六个月降至三个月，尽快增加加强针的覆盖率。

在过去两星期，香港已有2600多起确诊病例，当中898起未找到源头，确定有垂直或横向传播的大厦有33栋。由于疫情严峻，特区政府首次将限聚令引入私人场所，从明天（2月10日）起禁止两个以上的家庭在私人场所进行跨家庭聚会，并将公共场所群组聚会人数上限由四人收紧至两人。