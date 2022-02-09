B站回应审核组员工猝死：将扩招审核人员

针对审核组员工猝死事件，中国短视频网站哔哩哔哩（B站）称，已成立专项小组，并将扩招审核人员。

B站昨（8日）晚通过官方微博发文称，猝死员工“暮色木心”是图文审核组的代组长，没有回乡过年，带领小组安排了一天8小时、做五休二的春节轮值排班计划。B站也为春节期间值班的员工给予法定三倍的薪酬。

B站称，病发当日，“暮色木心”本应下午来公司值班。下午17时左右，部门同事因他没有出现，拨打电话后得知他已经紧急就医，他的主管和HR同事第一时间赶往医院探望并通知其外地家属赶往武汉。当晚，医生宣布他因脑出血抢救无效去世。

B站称，已于7日成立了专项小组，8日早晨奔赴武汉。该专项小组由三位副总裁带队，已经在武汉慰问了“暮色木心”的家属，并已经和家属沟通好了善后事宜。

同时，B站宣布立刻开展相关工作，一方面用最大力度扩招审核人员，今年增加招聘1000人；另一方面加强关注审核员工的身体健康。

多名网民此前爆料，B站武汉AI审核组组长“暮色木心”4日因大面积脑出血去世。B站前天（7日）在一封内部信中否认其因加班猝死的说法。

招聘平台信息显示，B站在“内容审核”职位描述中称，该岗位“有夜班、通宵班、每天工作十二个小时，做一休一，介意勿投递”。