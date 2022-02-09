食品业界：香港蔬菜价格料今回落

受冠病疫情升温影响，接连有跨境货车司机在中国大陆确诊而无法入境香港，令文锦渡口岸货运受影响，大批蔬菜未能送抵香港，香港蔬菜价格出现波动；不过，香港食品委员会主席吴永恩说，文锦渡口岸已恢复正常运作，预料香港蔬菜价格今天（9日）将开始回落。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，吴永恩说，生鲜食品需要经由文锦渡送抵香港，而中国大陆蔬菜及淡水鱼占香港总供应量九成之多，当其供应链中断，对民间影响将会非常大；不过他认为，现在并非货源出现问题，只是货运供应链出现问题，文锦渡口岸今天已恢复正常运作，货车可正常通行。

吴永恩续称，跨境车流已逐步恢复正常，冰鲜猪肉、禽肉和鸡蛋的供应总体稳定。只要货运供应链没有中断，只需两到三天就能缓解目前食品供应紧张的问题。他也呼吁民众不要囤积食品。

据深圳人民政府口岸办公室昨天消息，从本月4日至7日，确认有五名跨境司机确诊冠病。有运输业界透露，因出现确诊病例，文锦渡口岸前晚延长了过关时间，当局也要求香港司机和大陆司机同时在场，出示健康码，才能安排货物交收。手续变得较繁杂，导致口岸出现车龙，业者预计前天跨境货车只达到平日的三分之一。

据悉，港府将为跨境货车司机加强检测，司机在入境深圳前须进行一次检测，避免再有司机入境大陆后确诊。香港食物与卫生局长陈肇始说，当局也将尽快为这些司机派发快速测试套装，让司机们在过境前能自行检测。

特首林郑月娥称，港府过去两年一直在空运及陆运方面有特别安排，确保货物供应链正常，但每当有感染个案出现时，又会有应对措施，执行期间定会影响货物供应。不过她指，这正正是全民需要抗疫的原因，否则后果需要全社会共同承担。

根据卫生署昨天公布的数字显示，截至昨天零时香港单日新增625起确诊病例，再创新高。在过去两星期，当地已有2600多起确诊病例，当中898起未找到源头，确定有垂直或横向传播的大厦有33栋。因应疫情不断升温，港府昨天再次收紧防疫措施，将于明天生效。