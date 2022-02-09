消息：中国政府资金入市维稳 中概股受提振飙升

知情人士称，中国政府相关资金即“国家队”周二下午入市支持A股市场，减缓跌势。沪深300指数盘中一度下跌2.4%，创下2021年8月以来盘中最大跌幅，到收盘时仅下跌0.6%。“国家队”资金周二下午进入A股市场的消息，还帮助遏制近几周中概股的跌势。

据彭博社报道，即便周二沪深300指数收低，但能源、公用事业、金融分类指数逆势上涨。其中一位人士称，国家队买入包括券商股在内的金融股。该知情人士透露，此举旨在维护股市稳定发展，避免短期大幅波动会引发潜在系统性风险。因信息未公开，知情人士不愿具名。

相关资金周二买入股票的数量及金额尚不清楚，关于此类操作及其频次未见官方公开信息。中国证监会没有回复寻求置评的传真。

中国A股原本在农历虎年首个交易日迎来开门红，沪深300指数一度涨2.4%，创去年8月以来最大盘中升幅，但周二的一番跌势一度要将前日涨幅一吐为尽。春节假期前，沪深300指数曾进入技术性熊市，当时尽管中国央行已有降息等动作以稳定市场对于经济增长的预期，但市场信心短期并未得到修复，且中国官媒和公募基金呵护市场效果甚微。

中国内地股市2022年开局疲软。鉴于中美货币政策立场分化这一关键因素，国际券商近期转为看涨中国股市，但尚未出现任何实质性涨幅。即便上个月中国央行下调了中期借贷便利(MLF)和逆回购政策工具利率，LPR报价也跟随政策利率下行，但未能提振本土交易员信心，沪深300指数今年迄今下跌了6.7%。

沪深300指数周二早些时候下跌，主要是对消费者支出的忧虑所致。春节通常是消费和旅游行业的旺季，但刚刚结束的春节假期经济趋势令投资者感到失望。虽然春节前选择回老家过年的人数高于2021年同期，但受疫情和防疫措施影响，旅游出游和消费较去年同期已然很低的水平下降。

债券收益率上升之际，本地交易员追随外围市场抛掉高估值股票。创业板指数收盘下跌2.5%，较8月份高点下跌20%，进入技术性熊市。

特斯拉电池供应商宁德时代周二重挫6.7%，贵州茅台一度下跌4.2%，最后收跌1.6%。

深圳龙腾资产管理有限公司基金经理吴险峰表示，市场只是在寻找阻力最小的道路，去年可再生能源板块的上涨意味着有许多理由卖股。

“国家队”资金周二下午进入A股市场的消息，还帮助遏制近几周中概股的跌势。

大型科技中概股飙升，阿里巴巴涨6.2%，京东涨3%、拼多多上涨13％。滴滴涨10%，百度涨4.8%。

美国投资者希望“国家队”资金的支持也能有助于缓和内地以外市场股票的下跌。纳斯达克金龙中国指数迄今从去年的纪录高点下跌约59％，其中2022年已下跌5％。该指数周二上涨3.9％，创下上月末以来最大单日涨幅。

中美关系仍然紧张，美国商务部近日将33家中国实体加入“未经验证清单”（Unverified List，UVL）。该清单与实体清单不同，可能要求名单上的企业获得更多许可才能从美国公司购买产品。药明生物ADR周二在美国市场重挫15.7％。该公司港股将于周三复牌。