药明生物称与美商务部谈判将子公司从清单移除

在被美国商务部列入“未经核实清单”后，中国药物合同定制研发生产服务企业--药明生物昨天称，将从今天起与美国商务部进行谈判，要求将子公司从清单移除，并已向香港联交所申请自今天（9日）起恢复股份买卖。

据路透社报道，药明生物总执行长陈智胜昨天在投资者会上说，公司律师团队计划于今天与美国商务部进行谈判，要求美国商务部将其子公司从清单中移除。

陈智胜说，对本次受影响出口产品，美国要求进口方不能转售或再出口，且美国有相应流程来核查进口方；本次受影响的两类产品，生物反应器的硬件控制器和超滤膜包，正在此列。

他并称，本次被列入清单的公司仅旗下在无锡和上海的两家公司，而这两地厂房已建好，不需要大量购入受管控的生物反应器硬件。

美国商务部于当地时间周一宣布，因无法核实相关实体如何使用从美国进口的商品，将包括中国药明生物在内的33家中国实体加列入清单。美国公司若要将其产品出口到清单内的实体，须事先获得许可证。

消息传出后，药明生物股价昨天一度大跌超过30%，并在当天早上10时51分起暂停交易。药明生物昨天在港交所发布的公告称，美国此举对公司业务并没有产生任何影响，也仍持续向全球合作伙伴提供服务。未经核实清单与实体清单不同，列入清单并不意味着美国出口商不能与清单上的人士往来。

同样被列入清单的中国激光智能装备公司海目星昨天也发布公告称，全资子广州市海目星激光科技有限公司进入该名单对公司的经营及财务状况无重大不利影响；公司将进一步分析和评估该事项对未来发展的影响，并持续与各相关方进行沟通。