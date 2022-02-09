中国支持印尼高铁线路料需40年实现收支平衡

印尼在建造一条由中国资助的高铁线路，负责该项目的财团高管透露，由于印尼计划迁都，该项投资预计需40年才能实现盈利，比最初的估计长一倍。

据路透社报道，PT KCIC总裁里亚迪（Dwiyana Slamet Riyadi）周一在议会听证会上说，这项“一带一路倡议”的项目还面临约20亿美元（26.89亿新元）的成本超支，使估计成本增加到113万亿印尼卢比（105.70亿新元）。

PT KCIC是由中国和印尼企业组成的财团，正在建设连接首都雅加达和西爪哇万隆市的142公里的铁路线。

里亚迪表示，由于印尼计划在2024年将首都从雅加达迁至婆罗洲岛，连接这两个城市的列车预计每天将运送3万1215名乘客，低于之前估计的6万1157名。

里亚迪说：“从投资价值、乘客数量和票价来看，很难遵循早先的可行性研究报告中关于投资将在20年内获得回报的假设。”

他说，40年后将达到收支平衡点，建议票价在15至35万印尼卢比。

包括Wijaya Karya WIKA.JK和PT KAI在内的印尼国有企业控制着KCIC 60%的股份，而中国铁路工程总公司和其他中国公司控制着其余股份。

据报道，该项目由中国国家开发银行出资，于2015年交给KCIC，并于2018年开工，但因土地所有权纠纷和项目对经济和环境的影响引发外界质疑，导致项目延误。