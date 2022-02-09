消息：俄罗斯或利用被美制裁的气田向中国供天然气

消息人士和分析师周二（8日）透露，根据最近签署的一项协议，天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司可能会利用太平洋库页岛附近的一个被美国制裁的气田，向中国供应天然气。

据路透社报道，俄罗斯总统普京上周五宣布与中国达成新的天然气供应协议，这将促进俄罗斯远东地区的天然气出口，那里的管道网络没有连接到向欧洲出口燃料的传统线路。

俄气表示，与中国石油天然气集团公司签署了一项长期销售和采购协议，将通过远东线路供应天然气。

俄罗斯计划向中国增加100亿立方米的天然气供应，这些管道天然气将由中俄远东线输送至中国。中俄远东线达产后，俄罗斯向中国每年供应的管道天然气总量将达480亿立方米，较现有供应量规划提高约26%。

俄气尚未透露这笔新交易中的天然气供应将来自哪里。俄气和中国石油集团尚未回复置评请求。

两位消息人士称，天然气可能来自库页岛附近的气田，包括Yuzhno-Kirinskoye气田，美国于2015年因莫斯科在乌克兰危机中扮演的角色对这些气田实施制裁。

制裁阻止外国企业在这些气田开采碳氢化合物，俄罗斯可能从Yuzhno-Kirinskoye气田出口天然气表明，该国已经学会了如何绕过制裁。

一位消息人士在谈到与中国的达成新协议的天然气来源时透露：“供应将来自Yuzhno-Kirinskoye气田，这一点毋庸置疑。”

俄气在其网站上写道：“正在Yuzhno-Kirinskoye进行前期开发，已完成了在该气田范围内的地质勘探。”

该公司还表示，一直在使用半潜式钻井平台在该气田建造生产井，预计将在2023至2025年期间逐步开始投产。

