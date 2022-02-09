国民党革实院被定为不当党产  党产会追征32亿新台币

台湾行政院党产会昨日(8日)认定，国民党以违反政党本质或悖于民主法治方式，取得国民党革命实践研究院前中兴山庄用地（原国发院）为不当党产，被国民党贱卖给元利建设，向国民党追征32亿余元（新台币，下同，1.55亿新元）；买家元利建设昨也与党产会签署行政契约和解，同意在二月底前捐赠8亿1340万元给台湾政府。

据《自由时报》报道，国民党对此表示，党产会是突袭式的行政处分，该处分完全不符行政程序法中的正当程序，连基本的正当行政程序都不遵守。国民党将透过司法诉讼等各项救济程序保障权益，并反击民进党滥用行政权的种种霸凌、滥权作为。

据台湾党产会调查，国民党革实院土地位于台北市文山区木栅路一段，分为南北两侧，2005年，在马英九担任党主席期间，国民党开价42.5亿元转卖元利建设，但契约中又约定国民党负担一半土地增值税4.2亿元，让元利建设实际只出38.3亿元就能买到。

党产会认为，国民党自1954年至1974年间，以买卖名义移转登记为台北市木栅多笔土地的所有权人，做为革实院前中兴山庄用地。国民党1953年至1980年6月预算收入中，政府补助收入部分，占总预算收入达85.38％，符合政党本质的党员党费，仅占总预算收入1.83％。

党产会指出，为解决党中央经费收支差绌情形，国民党的解决方式是“洽从政主管同志设法以政府预算增加补助”，甚至以向央行“无息贷款”的方式支应。从而堪认，上开期间被处分人符合政党本质之收入早已支用殆尽，故用以购置相关土地的财源，均非来自于党费等符合政党本质的收入，而属不当取得财产。

党产会强调，相关土地现均已移转第三人台北市政府、元利建设公司而无法返还予政府，爰依党产条例规定，依国民党移转他人时的价格，并扣除该次交易缴纳税款，向国民党追征32亿375万8986元。