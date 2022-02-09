台湾“蛋荒”引乱象 新北买蛋强制配货引反弹

台湾近日出现严重“蛋荒”，民众一蛋难求，也延伸出不少乱象。除各地传出鸡蛋涨价外，新北市出现业者规定民众买蛋前须一并购买五斤米，引发民众反弹。

据台湾《联合报》报道，新北市消费者保护官过年期间接到投诉称，板桥朝阳市场内的某摊商要求民众若要购买鸡蛋，须搭配五斤米一起购买。这种配货手段让民众质疑有强制推销的疑虑，认为业者违反消保法。

消保官也在农历年期间接到许多关于业者趁“蛋荒”哄抬物价的投诉，有民众上周前往三重区某食品行购买鸡蛋，发现一般白蛋原价为一斤40元（新台币，下同，约1.93新元）左右，店家却以一斤65元出售，民众认为店家哄抬物价，遂向消保官投诉。

新北市消保官受理后调查发现，台湾蛋鸡饲养区域主要集中在南台湾县市。彰化县竹塘、大城两地因再传禽流感，共扑杀3万8000蛋鸡，总计今年已扑杀蛋鸡将近11万只，造成台湾市场鸡蛋短缺，价格高涨。且每年农历年前由于天冷，导致蛋鸡产蛋率减少，加上过年需求增加，都促使鸡蛋来到每年价格高点。

新北市消保官称，鸡蛋涨价或配货的行为仅为零星店家产生，未达到联合哄抬物价状况，且蛋农成本提升也是事实，建议消费者货比三家，改向与价格波动较小的鸡农合作卖场选购鸡蛋。消保官也呼吁业者配合政府指示，若发现联合涨价行为，可能触犯违反公平交易法。

针对此次蛋荒，行政院早前强调会稳定供应，农业委员会也一度表示供应无虞。但农委会主委陈吉仲后来承认，每天的鸡蛋缺口是100万到200万个。农委会表示，除了启动“南蛋北送”外，已从澳洲和美国进口应急，估计2月中会送抵台湾。农委会也坦承此次的鸡蛋乱象，可能得到清明节才能恢复正常供应。