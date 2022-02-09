美国等21国发表联合声明关注港独立传媒被打压

美国、英国、德国等21国以媒体自由联盟（Media Freedom Coalition）成员国名义发表联署声明称，对香港独立传媒被打压表示深切关注，并促请香港及中国大陆尊重新闻自由。中国外交部驻港特派员公署批评联盟诋毁香港新闻自由及干预特区法治。

美国国务院昨天（8日）于官网发布的声明稿称，香港和中国大陆当局对香港新闻自由打压的事态包括突袭《立场新闻》办公室，逮捕其工作人员，随后《众新闻》也因担心其工作人员安全而自行关闭。

声明称，自中国大陆2020年6月在香港颁布《香港国安法》以来，当局打压香港独立传媒，并破坏了《基本法》所保障的权利和自由，也破坏了中国按照《中英联合声明》所应尽的义务

声明称，这些通过打压人权、言论自由和信息流动的行动，进一步破坏了香港在国际社会的声誉及信心。

美国、英国等21国在声明中呼吁香港和中国大陆当局依照《基本法》和中国按照《中英联合声明》的义务，尊重香港的新闻自由和言论自由。

上述联合声明由澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、德国、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、英国、美国21国政府联合签署。

另据中国外交部驻港公署网站消息，中国外交部驻港公署发言人昨天对此予以谴责，并批评该联盟诋毁香港新闻自由，干预特区法治。

发言人称，香港基本法和国安法保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。国安法实施以来，香港社会恢复安定，发展重回正轨，新闻自由在安全、稳定、法治环境下得到更好保障，在港国际媒体和记者数量不降反升。

发言人续称，媒体自由联盟成员自身不是新闻自由的优等生，强行关闭新闻网站的有之，打压别国媒体和记者的有之，频繁阻挠记者参加政府公开活动的有之，无权对香港指手画脚。

发言人重申，香港事务纯属中国内政，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，并呼吁有关国家和组织停止干预香港事务和中国内政。