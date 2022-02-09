北京冬奥“韩服争议” 中国使馆：文化掠夺说法站不住脚

对于北京冬奥会开幕式上的“韩服争议”，中国驻韩国大使馆昨天（8日）回应称，包括服饰在内的传统文化既是朝鲜半岛的，也是中国朝鲜族的，中国尊重韩国的历史文化传统，希望韩方也能够尊重包括朝鲜族在内中国各民族人民的感情。

在本月4日的北京奥运会开幕式上，一名身穿朝鲜族传统服饰的表演者作为中国少数民族代表出现在国旗传递环节，引起韩国舆论反弹，韩国不少舆论认为中方此举相当于主张韩服为中国文化，并对此予以谴责，政界也敦促政府采取应对措施。

据中国驻韩国大使馆微信公号消息，中国驻韩国大使馆发言人昨天就此事回应说，中国是由56个民族组成的多民族国家，中国政府尊重和保障各民族风俗习惯和合法权益，中国各民族代表身着民族服饰出席北京冬奥会这一国际体育盛事和国家重大活动，既是他们的心愿，更是他们的权利。

发言人说，中国朝鲜族和朝鲜半岛南北双方同宗同源，拥有包括服饰在内共同的传统文化，这些传统文化既是半岛的，也是中国朝鲜族的，所谓“文化工程”“文化掠夺”的说法完全站不住脚。

发言人也说，今年是中韩建交30周年和"中韩文化交流年"，希望双方共同努力，促进两国人民间友好感情，推动两国关系再上新台阶。

另据韩联社报道，率团访华的韩国文化体育观光部长官黄熙昨天对争议表态说，韩服争议与日本东奥会的独岛（日本称竹岛）标记问题有本质区别，需另当别论。

就韩国国内有舆论批评政府未就韩服问题向中国政府提出抗议一事，黄熙说，日本主张独岛是日本领土，因此韩国政府向日方提出强烈抗议；但中国并未主张韩服是“中国服饰”，因此政府有必要慎重应对。

就此事加剧了韩中两国民众之间的抵触情绪，黄熙强调，中国此前因韩中“萨德”矛盾实施的“限韩令”近来大为缓解，不断有韩游公司在华获颁服务许可，旅游等领域也在逐渐放开，相信韩国国民的“反华情绪”也将随之得到改善。

他呼吁两国政府为此发挥积极作用，视疫情形势探索合作项目。他还说，已向中国国家体育总局局长苟仲文提议合办韩中女足综艺节目。

韩国总统府青瓦台核心官员前天则称，政府相关部门正密切关注北京冬奥会开幕式上的韩服争议。出席北京冬奥会开幕式的韩国国会议长朴炳锡也称，他5日已向中国全国人大常委会委员长栗战书传达对此争议的关切。