港媒：香港今天料新增1161起确诊病例

有消息称，香港今天新增1161起冠病确诊病例，是两年来首次超过千人确诊。

据网媒香港01今早报道，香港医院管理局内部估算，从明日（10日）起，每日新增确诊病例将超过1000起，有专家及学者通过数据推算，研判本月底或日增一万起。

香港政府专家顾问、港中大呼吸系统科讲座教授许树昌昨晚说，根据医管局的内部估算，大约本周四（10日）确诊数字可能逾千，希望收紧社交距离措施可以遏制疫情。

香港疫情严峻，特区政府昨天进一步收紧防疫措施，包括将宗教场所、商场、百货公司、超级市场、街市或市集，以及理发店或发型屋纳入表列场所，令总数增至23类，全部必须从本月24日起推行“疫苗通行证”，并使用“安心出行”应用才可进入。

其中两类新纳入的宗教场所及理发店或发型屋，须由明天起关闭，连同其他现正关闭的表列场所，停业至本月24日凌晨。

另外，限聚令明天起将会由四人收紧至两人，食肆减至最多两人一桌，以及禁止超过两个跨家庭在私人场所聚会。任何人若没有遵从强制检测等命令，罚款从目前的5000港元，增加一倍至1万港元。

香港特首林郑月娥昨天在记者会上形容，这次推出的防疫措施非常猛烈，但合情合理，希望争取时间和空间提升疫苗接种率，特别是年长者，从而保护香港医疗系统免于崩溃。她说：“我恳请市民要齐心抗疫，用这个空间和时间提升疫苗接种率”，从而使传播力很强的奥密克戎，造成重症的风险大为降低。”