国民党称将抵制施政报告 苏贞昌吁勿为反而反

台湾在野国民党昨天（8日）为日本福岛食品开放一事，称将抵制行政院长苏贞昌至立法院施政报告。苏贞昌今天回应说，政府开放福岛食品，是以比国际还严格的标准，并搭配完整配套作业，呼吁国民党不要只会情绪性地为反而反。

据台湾中时新闻网报道，苏贞昌今天受访时说，政府最重视食品安全，台湾民众也经由公投坚定表示态度，即对于食安问题，都该依科学证据来处理，台湾以贸易为重心，也要以这样的原则走向国际。

苏贞昌称，对于福岛食品开放，政府会用比国际还严格的标准，搭配完整的配套作业，确保台湾民众食品安全，并以科学证据，理性运作。他促请国民党不要一如过往，“只会情绪性的为反而反，妨碍台湾进步。”

被问及开放福岛食品后，是否得以加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）时，苏贞昌说，CPTPP是一个高标准的国际贸易组织，所有的成员国，都已开放福岛食品，台湾开放后，各国都将看到台湾遵守国际标准的决心。

苏贞昌续称，但开放福岛食品这件事情，只是一个起步，过去就像船没有解开缆绳，永远绑在码头，走不出去，现在解开了，也还是要努力向前划，才能到达目标。

台湾行政院昨天举行记者会，宣布将在回归科学检验等三原则和落实边境百分百检验三配套下，解除对日本福岛五县长达11年的食品禁令，最快可在2月下旬生效。外界解读这是台湾为加入跨太平洋国际贸易协定的闯关之举。