澳大利亚称未考虑更改台湾代表处名称

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）今天（9日）说，目前没有考虑更改台湾设在澳洲的办事处名称，澳洲继续支持一中政策，但也将继续“与志同道合的伙伴”对抗中国政府的经济胁迫。

台湾驻澳洲机构目前名为“驻澳大利亚台北经济文化办事处”。

综合路透社、法新社和澳大利亚广播公司报道，佩恩今天在首都坎贝拉与到访的立陶宛外交部长兰茨伯格斯举行新闻发布会时说，澳洲目前没有与台湾就更改其驻澳洲代表处名称的可能性进行会谈，澳洲仍遵守一个中国的政策。

中国大陆因立陶宛政府允许台湾以“台湾”的名称在立陶宛设立代表处而对立陶宛施压，将两国的外交关系降为“代办级”。

中国对立陶宛施压的领域从外交扩大至经贸。此前有西方媒体报道称，中国海关拒绝对立陶宛商品清关，同时向其他欧盟公司施压，要求它们在向中国出口时从供应链中移除立陶宛的产品。

澳洲已加入美英阵线，支持欧盟将中国对立陶宛的经济施压诉诸世界贸易组织（WTO）。

兰茨伯格斯此次访澳是为该国在澳洲的第一个大使馆揭幕。他在同一个发布会上对澳洲支持欧盟就立陶宛问题向中国发起WTO诉讼表示欢迎。

兰茨伯格斯指责中国利用经济和贸易作为政治工具，把立陶宛和澳洲当做“经济胁迫”目标，“但我们绝对不是最后一个”，他呼吁志同道合的国家利用工具和法规抵御胁迫。

中国外交部发言人赵立坚昨天8日回应称，中立关系出现问题，是非曲直，十分清楚，中方为维护自身正当权益和国际公理做出正当反应，完全合理合法。

澳大利亚在2018年禁止华为技术公司加入其5G宽带网络建设，并呼吁对冠病疫情来源进行独立调查之后，北京对澳大利亚的几种商品征收关税，如大麦、牛肉、煤炭和葡萄酒，澳大利亚与中国的关系就此进入低谷。