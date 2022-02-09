广西疫情冲击供给 铝价大涨

受到广西疫情影响，中国的铝供给受到冲击，铝价呈现大涨。

据第一财经报道，中国国内期货市场2月9日开盘，沪铝期货主力合约延续涨势，截至发稿上涨2.28%，报22840元/吨（人民币，下同，4824.08新元/吨），为2021年10月22日以来最高主力价位。

广西百色市作为华南地区电解铝、氧化铝主产区，此次疫情对当地企业的生产和运输造成了较大压力，推高市场铝价。

此外，海外减产预期影响仍在，伦敦金属交易所(LME)期铝周二触及近四个月高位， LME三个月期铝上涨1.29%，至每吨3172.50美元，高盛则继续看涨铝价，将12个月铝价预期上调至4000美元/吨（5375.38新元/吨）。

东证衍生品研究院有色分析师孙伟东认为，广西百色地区疫情对铝产业链影响最大的是当地氧化铝的生产。

公开资料显示，广西省百色市是中国国内第三大氧化铝主产地，域内氧化铝企业总计五家，总计产能945万吨。

沪铝在春节后持续保持强势，电解铝期货、现货双双大涨，现货突破22000元/吨。

孙伟东分析，随着百色市“不进不出”的管控措施实施，氧化铝企业也将面临外购原料困难而不得不压缩生产线，氧化铝向外运输也受到影响。整体来看，预计本月氧化铝价格将继续走高。

另外，SMM数据统计，广西省内电解铝建成产能约为281.5万吨，其中位于广西百色地区电解铝建成产能达231.5万吨，占总产能的82.2%。截止1月份底，广西电解铝运行产能约为198万吨左右，其中百色市内涉及电解铝运行产能173万吨。

对于中国电解铝市场，百色市“不进不出”的管控措施下，电解铝的生产原料采购将面临困难。尽管对铝锭的库存方面影响有限，但省内铝棒产量较为集中，后续或将影响华南等地区铝棒市场的到货量，加剧市场货源偏紧的局面。

除了百色由于疫情影响电解铝企业纷纷计划减停产，春节后晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产，叠加一些列海外减产消息均推高铝价。业内普遍分析认为，按照各地区疫情清零的情况来看，短时间内区域内难以恢复。

实际上铝价在2021年已实现一轮大幅上涨，沪铝年涨幅达33%，2022年初至今涨幅超12%。在铝价大涨且供应持续偏紧的情况下，铝产业链上超八成上市公司业绩在2021年实现预增。

记者据Wind数据统计发现，目前22家铝业上市供公司披露了2021年业绩预告，结果显示19家净利预增，占比约86%。

其中鼎盛新材净利变动幅度最大，报告期内实现归母净利润约41000万元至45000万元，增长2834.3724%至3101.1404%

中国铝业净利额最大，报告期内实现归母净利约490000万元至530000万元，同比增长561%至615%

此外，云铝股份预计2021年实现归母净利润32.8亿元至34亿元，同比增长263.41%至276.71%；天山铝业预计，2021年实现归母净利润38.3亿元，同比增长100.28%。

目前随着铝价攀升，国泰君安2月7日的研报称，目前吨铝利润约4889元/吨。业内人士表示，预计铝价将维持高位运行，相关企业利润有望持续改善。