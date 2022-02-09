中国为撒哈拉以南非洲提供的基建融资远超西方国家

一项最新研究结果显示，从2007年到2020年，中国各大开发银行为撒哈拉以南非洲基础建设项目提供的融资金额高达230亿美元（约309亿新元），是美国、德国、日本及法国同性质银行合计融资总额的两倍有余。

据路透社报道，智库Center for Global Development检视了2007年至2020年当地535项公营-民营基础建设项目融资，结果显示，中国的投资远胜过其他国家政府及跨国开发银行。

这份研究的主笔、该智库资深政策研究员Nancy Lee说，西方国家在撒哈拉以南非洲的整体公开融资仅有90亿美元左右，远低于当地修桥筑路及建设水坝所需。

报告显示，在此期间，美国主要的开发金融机构--美国国际开发金融公司--仅为该地区的基础设施提供了19亿美元贷款，不到中国的十分之一。

报告还发现，2016-2020年间，世界银行等多边开发银行平均每年仅为撒哈拉以南非洲的公私基础设施项目提供14亿美元资金。

中国对非洲的贷款近年来受到更严格的审查，国际货币基金组织(IMF)和世界银行的经济学家曾警告，许多低收入国家正面临或已经陷入债务困境。

但Lee指出，西方国家在增加投资方面的动作一直很缓慢。

“对于中国有许多的批评，”她说道，“但若西方国家政府希望将具有生产力及永续性质的投资提高至有意义的水准，他们需要派出自家的开发银行，并且对跨国开发银行施压要求他们把这些投资列为优先。”

