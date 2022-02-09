日媒：华为遭打压之际 中兴通讯积极提升芯片设计能力

知情人士透露，美国持续打压中国华为公司之际，中国第二大电信设备制造商中兴通讯正悄悄提高其芯片设计能力。

《日经亚洲评论》引述知情人士报道，自中美贸易和技术紧张关系爆发以来，在香港上市的中兴通讯过去三到四年里一直在加紧努力提高其技术能力。据透露，中兴通讯正尝试自主研发其5G基站处理器，并利用台积电的先进技术进行芯片制造和封装。中兴目前正在考虑使用比七纳米版本更先进的芯片制造技术。

据悉，中兴通讯已告诉供应商，该公司目标是今年中国国内服务器出货量达到两位数的增长，以扩大其在中国市场的份额，特别是基站中使用的服务器。这一积极的目标对华为构成了直接挑战，华为在获得关键部件方面仍面临美国制裁的阻碍。

中兴通讯在其年度报告中称，去年该公司在中国的服务器、核心网络和存储解决方案方面都占据了一定的市场份额，其服务器在中国最大的移动运营商中国移动，连续三年占有最大的市场份额，这表明其服务器业务在国内已成为一个可靠的参与者。

美国2019年因担心可能构成网络安全和间谍活动威胁，对华为实施制裁，禁止向华为出售用美国软件或设备制造的芯片，并切断华为使用谷歌安卓操作系统的渠道，迫使华为创建自己的操作系统。在美国的制裁下，华为预计去年全年营收下降近三成。

在这样的背景下，虽然华为也持续在提升其芯片封装能力以减缓美国钳制影响，但这对华为的竞争对手如联想、中兴等科技公司来说是一个福音。与国内同行小米和奥普一样，中兴通讯也加紧努力重建其智能手机业务，并在该领域与华为抢夺市场份额。国际数据公司（IDC）的数据显示，2021年前三季度，其全球智能手机出货量达到640万部，已经超过2020年全年的590万部。

华盛顿曾在2018年4月对中兴通讯实施了出口禁令，禁止美国公司与中兴通讯打交道，美国指控中兴通讯向伊朗和朝鲜出售和运送产品。随后，在中兴通讯支付了14亿美元（约18.81亿新元）的额外罚款，洗牌了其管理团队并同意接受法律合规监测措施后，禁令被解除。美国联邦通信委员会出于国家安全考虑，禁止美国电信运营商使用华为或中兴的设备，这也促使中兴通讯只能将其注意力集中到中国国内市场。

中兴通讯拒绝就报道发表评论。台积电则称，该公司遵守所有适用的法律和法规，并拒绝对该报道作进一步评论。