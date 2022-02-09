中国国防部：强烈要求美方立即撤销对台军售计划

美国批准总值约1亿美元（1.34亿新元）对台军售，提升爱国者导弹防空系统。中国大陆国防部发言人今天（9日）以答记者问的形式，强烈要求美国立即撤销对台军售计划。

据中国国防部官网上的信息，国防部新闻发言人吴谦回应记者相关提问时说，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，破坏中美两国两军关系，危害台海地区和平稳定，中方对此表示强烈不满和坚决反对，向美方提出严正交涉。

吴谦强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方强烈要求美方立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，停止向‘台独’分裂势力发出错误信号，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重后果。

吴谦并称，台湾前途在于国家统一，台湾安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而绝不是美国售台武器。“中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，持续推进祖国统一进程。”

美国国防部旗下的国防安全合作局周一宣布，总值约1亿美元的对台军售案，将用于维修和提升台军的爱国者导弹防空系统，为台湾提供为期五年的爱国者导弹工程勤务与监测计划的设备与服务。

这是美国总统拜登上台后第二次对台军售。第一次是去年8月4日，拜登当时宣布售台40门M109A6自走炮和相关配备，总值约7.5亿美元。