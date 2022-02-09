中国央行官员：一些券商境外子公司提供非法跨境服务

中国央行一位高级官员撰文称，一些中资券商的境外经纪子公司向境内投资者提供“非法”跨境金融服务。约三个月前，他曾对跨境互联网券商业务的合法性提出质疑。

据《中国金融》杂志报道，中国人民银行金融稳定局局长孙天琦在周二撰文指，一些中资券商的境外经纪子公司（持有境外牌照）与中资银行境外子行（持有境外牌照）合作，利用APP提供类银证转账服务，使境内客户得以参与境外股票投资。

文章称，具体操作上，境内投资者通过APP远程在境外券商开户，境外券商代客户向境外银行申请同名子账户。境内投资者在境内银行办理购汇（用途一般虚报为因私旅游等）并汇至境外银行账户后，APP显示入账金额，供境内投资者进行交易。

他在文章中写道，因母公司中资券商为境内持牌机构，这种模式更具迷惑性，但相关跨境金融服务未经准入，也突破现行个人项下证券投资开放规则，应认定为非法金融活动。

孙天琦指出，互联网平台或技术对于增强金融机构特别是中小金融机构获客能力，拓展普惠金融的广度和深度，提升金融服务的便利性，发挥了积极作用；但同时，这个过程也出现了一些问题和风险隐患。

文中强调，金融牌照有国界。扩大金融业开放是构建新发展格局的必然要求，但境外机构在境内展业必须遵守境内监管规则。

据彭博社报道，去年10月，孙天琦在金融四十人论坛网站发布的文章中称，从业务实质看，跨境互联网券商属在中国境内“无照驾驶”，属“非法金融活动”，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。虽然当时并没有直接点名，但当时受此影响，腾讯控股投资的富途和小米支持的老虎证券股价应声重挫。在周二刊登的这篇文章中，他表示从业务实质看，这些跨境互联网券商应认定为在中国境内“无照驾驶”，涉嫌非法金融活动。

富途在声明中称，香港公司自成立以来一直遵守现有法律法规。老虎证券不予置评。海通国际和天风国际证券集团暂未回复置评请求。

中国一直在全面收紧对经济的控制，特别是在整顿收集消费者数据的公司，诸如约租车应用程序(app)及其他一些科技巨头。富途和老虎证券的业务一直处于灰色地带，它们让数百万中国投资者得以绕过资本管制，在香港和纽约等市场交易股票。中国目前规定个人每年的换汇额度为5万美元，但不得直接用于境外投资。