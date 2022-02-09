台导弹零件商以百倍价差购大陆产品充数牟利

台湾中山科学研究院的天弓飞弹相关零组供应商涉嫌向中国大陆厂商采购价差百倍的劣质品，自行喷印美国原厂商标与军规件号等充数履约，诈得近亿元新台币。

据《自由时报》报道，中山科学研究院包括天弓飞弹相关零组供应商昂神、勋璋公司负责人陈清茂、陈彦璋、陈彦勋父子三人，于2018年起接连得标中科院的“线性积体电路”、“矽控整流器”等12件军事规格要求的零组件采购案，却涉嫌向中国大陆厂商采购价差百倍的劣质品、自行喷印美国原厂商标与军规件号等充数履约，诈得近亿元，严重影响台造导弹射控、点火功能。

该案经桃园地检署指挥调查局桃园市调查处侦办，搜索收押陈清茂，依诈欺、伪造文书等罪嫌起诉陈男父子三人，分别求处八年、四年、三年徒刑。

检方调查发现，55岁的陈清茂为昂神、勋璋公司实际负责人，其31岁长子陈彦璋与28岁次子陈彦勋担任两家公司董事及经理等职务。此案源于中科院2018年办理线性积体电路采购案，由陈清茂主导的勋璋公司得标，合约明订应交付符合美军标准的军规型号，且产品原产地不得为中国大陆。

然而陈家父子却透过中国大陆肖姓男子等从中国大陆采购类似军规型号产品，经香港运输来台后，由该公司先前与美国德州仪器公司其他采购案取得的原厂证明，变造产品型号、品名、数量后当成证明文件，连同劣质中国大陆产品交付中科院验收；此后，中科院陆续采购多批线性积体电路，陈男父子均以相同方蒙混。

中科院另于2019年采购600个矽控整流器，此军规要求零组件全球仅美国的Semitronics Corporation能够生产，该公司在台代理商也参与标案，却以低于采购成本至少需5000万元（新台币，下同，241.45万新元）的3870万元得标；该矽控整流器依美国原厂价格为每个488美元，陈男父子仅首批交付84个美国原厂的整流器给中科院，后续却以每个16元人民币向浙江省柳晶整流器公司采购516个劣质矽控整流器，运输来台后，自行以喷印机伪造美国军规件号及相关文件，以此交付中科院履约。

此后，陈男父子又接续取得中科院“绕线功率型固定电阻器”、“二极体”、“电晶体”等采购合约，都同样以中国大陆制商品充当美国军规品交付履约，前后12个标案获利近亿元。

台湾中科院直到去年接获检举才知采购到众多赝品，最后一个标案停付尾款并向桃园市调查处报案，经检调于去年底搜索声押陈清茂获准。

检方调查时，美国原厂代理商作证指出，矽控整流器用于触发飞弹点火装置，军规品要求耐高、低温及电压与环境冲击，军规品全球仅美国一家公司生产。

检方痛批陈身为国防军需品厂商，深知中科院军武料件攸关国防，却以价差达百倍的中国大陆劣质品充数，前后获利上亿元，堪称利欲薰心、视台湾的安全如敝屣，依诈欺、伪造文书起诉陈姓父子与其公司官姓女会计等四人。