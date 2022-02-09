台总统府：已多次证明蔡英文经严谨程序取得博士学位

台湾总统蔡英文博士论文风波持续延烧，针对台湾资深媒体人彭文正等人今天（9日）召开记者会质疑蔡英文的博士论文，总统府回应称，总统府及校方已多次证明蔡英文经过严谨程序取得博士学位，真的假不了。

据台湾《自由时报》报道，国民党立委郑正铃及彭文正、林环墙等人今天召开记者会，再次质疑蔡英文的博士论文。总统府发言人张惇涵回应称，真的假不了，但无奈的是，当总统府提出蔡英文博士学位的证书时，彭文正等人觉得证书不是真的；当伦敦政治经济学院（LSE）和伦敦大学多次证明蔡英文博士学位时，彭文正等人也不觉得是真的。

张惇涵称，事实胜于雄辩，彭文正等人多年来无视校方、官方的完整证据，不愿面对真相的是他们。他并强调，蔡英文的博士学位为真，这是事实，事实不容扭曲，也不容造谣。

张惇涵也重申，总统府期盼社会各界以校方的正确资讯为事实基础，勿受错假讯息所误导，也勿以讹传讹。他并称，浪费社会资源的不实讨论，应该适可而止。

蔡英文自2019年起深陷论文门争议，被彭文正、台湾大学法律系前名誉教授贺德芬和美国北卡罗来纳大学夏洛特分校经济学系教授林环墙质疑她的博士论文造假。英国伦敦大学早前在官网发布声明，确认蔡英文在1984年提交论文后获授予博士学位。

伦敦大学这份没有注明发布日期的声明说，蔡英文在1984年2月提交论文并获得两位考官审查其论文后获授予博士学位。虽然目前仍不清楚论文副本当时是否存放在学校图书馆，但这与蔡英文的博士学位无关，该博士学位是正确授予的（correctly awarded）。

对于大学方面的回应，有网民则提出质疑：“这份声明为什么找不到日期？”“证实一个台湾总统的学位竟然要花这么多年的时间。”