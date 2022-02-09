浙江多地出现代购“冰墩墩”骗局

北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”销售火爆，浙江多地出现了相关代购骗局。

据澎湃新闻报道，宁波、嘉兴、温州、绍兴警方最近两天相继发布接警的代购“冰墩墩”骗局，提醒市民不要相信价格炒作，理性消费。

宁波市公安局鄞州分局官方微信9日发布的反诈提醒显示，7日下午，当地市民小杨报案称，经同学推荐添加了一位自称拥有许多“冰墩墩”的男子微信，以230元（人民币，下同，约49新元）的价格成交、款到发货，没想到转账之后就被对方拉黑。

嘉兴海盐的郎先生通过某App结识了一名自称有渠道购买“冰墩墩”的网友，郎先生转账266元，收到快递后发现里面只有一块眼镜布，联系对方发现已被拉黑。

温州市反诈中心官方微信9日也公布了类似案件。当地市民王某在某APP上看到有人自称可以代购“冰墩墩”，向对方转账3500元的预付定金。但钱到手后，对方称现在购买“冰墩墩”比较困难，要过段时间。王某提出退款，发现已被拉黑。

在绍兴诸暨警方8日公布的反诈案例中，当地市民张某也因想代购“冰墩墩”，向此前在网游中结识的一名自称在北京的男子徐某转账1000元，在得到对方“现在购买吉祥物困难，要过段时间”的回复后，提出退款被拉黑。

北京冬奥组委市场开发部特许经营管理处处长郭磊昨天向《人民日报》表示，“冰墩墩”供应紧俏因需求集中爆发，又逢春节工厂放假。他允诺将加大冬奥会纪念品的协调和供应，特许商品将至少持续销售到今年6月底。