美国或放松绿卡配额 中美人才竞争白热化

美国国会众议院通过的《2022年美国竞争法》纳入了理工科博士学历人士的绿卡发放国别配额豁免的条款。分析认为，该条款如果生效，中国顶尖科技人才留美将更加便利，同时为美国在美中科技人才争夺战中提高竞争力。

据美国之音报道，美国国会众议院2月4日通过的《2022年美国竞争法》（America COMPETES Act of 2022）法案中包括了两项对中国技术人才赴美创业和希望获得美国绿卡的中国博士生颇具吸引力的条款。

法案提议为外国科技公司创业者设立“W”非移民签证类别。根据这一条款，外国新创企业的创业者的持股额度和公司投资规模如果满足一定要求，该创业者可以申请美国“W”签证赴美，在美国扩展业务，在满足一定的经营条件后可以获得美国永久居民（绿卡）身份。

法案还为STEM（科学、技术、工程和数学类）专业的外国博士毕业生申请美国绿卡豁免国别配额限制。

目前美国每年发放给职业移民的绿卡数约为14万份 ，但任何国家申请者获批的上限不能超过总移民配额7% ，因此造成包括中国、印度等国的职业类移民申请者绿卡申请积压的情况。部分国家申请人等待时间长达20多年。

有分析说，《美国竞争法》相关的移民条款若生效，美国雇主能够为来自世界各地的优秀研究人员快速争取到绿卡，包括那些职业生涯早期和从事尖端工作的技术行业人士，为美国获得显著的人才竞争优势。

美国国会众议院通过的《2022年美国竞争法》还需要与国会参议院的相关法案进行两院协调，达成一致协议后才能正式在国会通过、并送交白宫由总统签署生效。如果法案中的移民条款能够施行，将对美国吸引和留住外国技术人才增加更多吸引力。

美国《福布斯》杂志高级撰稿人、非政府组织美国政策全球基金会（NFAP）执行总监安德森（Stuart Anderson）撰文说，如果条款生效，将是美国国会30年来最重大的移民立法。

据美国政策全球基金会统计，美国大学的STEM专业研究生中，70%以上来自外国，一项仅限于美国大学STEM领域博士学位的移民改革措施每年可惠及1万多人；由于《美国竞争法》还允许在外国大学获得博士学位的毕业生在美国依照新法的规定申请绿卡，因此每年潜在受益的人数可能会更高。

新美国基金会（New America）数字经济研究员、斯坦福大学网络政策中心“数字中国”（DigiChina）项目主编魏光明（Graham Webster）说，《美国竞争法》中的技术移民改革条款对那些符合资格的人来说“意义重大”。他说，美国目前的技术移民制度让在美国工作的外国专才经历“高度不确定而且往往令人痛苦的过程”。

但魏光明同时认为，法案只是移民改革需要解决的问题中的一小部分。

他通过电子邮件对美国之音说：“如果美国真的想从在美培训或希望在美国工作和贡献的人的才能中获益，这只是必要改革的一小部分。”

中国每年培养的高学历科学和工程人才人数超过美国，但专家指出，中国顶尖人才的质量不及美国，每年还有大量人才选择留在国外。

乔治城大学安全与新兴技术中心2021年8月发布的一份研究显示，自21世纪第一个十年的中期，中国的STEM专业博士毕业生数量一直高于美国，两国之间的差距在未来五年可能会进一步扩大，预计到2025年，中国大学每年将产出超过77000名STEM博士毕业生，而美国则只有40000名。

但在美中两国争夺的重点新兴技术领域和战略重点技术产业——例如半导体、人工智能（AI）等领域，中国却面临人才劣势。

美国国家科学委员会今年一月在一份报告中统计，持有临时签证的国际学生占美国经济学、计算机科学、工程、数学和统计学博士学位人数的一半以上。美国国务院2018年的统计报告说，在美国就读STEM专业的国际学生（包括本科和研究生）中，中国学生所占最多，达16.2万人，印度其次，总数达15.4万人。

美国保尔森基金会Macro Polo项目2019年统计，中国过去十年培养的顶尖人工智能人才中，三分之二在国外工作，并主要集中在美国（85%）：谷歌、IBM这样的科技公司和美国高校是中国AI人才青睐的工作地点。

报告说：“虽然北京已经培养了一支顶尖人工智能人才大军，但其中超过一半的人才最终留在了美国，而不是被国内公司和机构聘用。这是因为政府的大部分资源都用于扩大人才基础，而不是创造激励机制和环境。”

有迹象显示，中国曾经将上届美国政府释放的锁紧移民政策的信号看作夺回海外人才的契机。但分析认为，由于美国等西方国家健全开放的研发和交流环境，加上中国政府近年来对创新科技行业的打压，中国顶尖的技术人才还是选择在国外发展。

