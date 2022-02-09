【视频】谷爱凌夺金后感谢中美：体育不需和国籍挂钩

视频来源：中新社

中国选手谷爱凌昨天（8日）在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中夺得冠军，她回应国籍问题时同时感谢美国和中国，并称体育可以团结所有人，体育不需要和国籍挂钩。

谷爱凌在赛后的新闻发布会上回应媒体聚焦的国籍问题时说，“我非常感谢美国以及美国队，因为他们一直都非常支持我。同时，我也非常感谢中国和中国队，因为我在这边也得到了非常多的支持和帮助。”

她还说，她觉得体育可以团结所有人，体育不需要和国籍挂关系，“我们所有的人在这里，就是为了希望可以不断地去拓展人类的极限。”

同时，在回答英国《卫报》记者提问“如何面对网络中特别是来自美国的批评”时，谷爱凌说，“我并不是想要让所有人都满意……我知道我的心地是善良的，我也知道我所做的决定是基于所有人的利益，我觉得这会带来更大的好处。”

她进一步说，如果有人不相信这是她的初衷，这只说明他们没有足够的同理心去理解别人的善意，“可能因为他们和我有不同的价值观。如果有人不相信我或不喜欢我，那么这是他们的损失。他们也成不了奥运冠军。”

谷爱凌昨天凭借令人难以置信的最后一跳拿到94.50分，以188.25总分逆转法国选手泰丝·勒德（187.50分），夺得北京冬奥自由式滑雪女子大跳台冠军，为中国拿下第三金。同时，这也是时隔16年中国第二枚冬奥雪上金牌。

此外，18岁的谷爱凌还创下多项纪录，冬奥史上该项目首金得主、个人首次冬奥之旅的首枚金牌、中国冬奥首个女子雪上冠军。皇冠加冕，全民偶像诞生，成为继姚明、刘翔、李娜之后的中国顶流巨星，中国最具商业价值的运动员。

