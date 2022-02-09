抖音禁封331个网暴冬奥选手账号

中国短视频平台抖音对331个网暴冬奥选手的账号，进行了禁言或封号的处理。

据微信公号“抖音安全中心”今天（9日）的消息，抖音称，该平台在日常巡检中发现，部分帐号通过评论或私信对冬奥选手进行诋毁、侮辱攻击、散布不实谣言，对冬奥观赛和社区氛围造成不良影响。

抖音通过模型识别、举报受理、舆情监测等方式，拦截清理相关违规视频、评论内容6780条。对331个存在互撕谩骂、煽动对立、网暴诋毁行为的帐号，视违规情节严重程度，予以禁言甚至封禁帐号等处置。

抖音强调，冬奥健儿们都期待着为国争光，为此付出了常人难以想象的艰辛。无论比赛结果如何，都值得被尊重。比赛有输赢，但热爱不分胜负。

抖音呼吁大家文明观赛、理性评论，多鼓励、少打击，一同为奋勇拼搏的运动员、教练员及前方工作人员加油打气，营造和维护更高、更强、更团结的良好冬奥氛围。

另一方面，微博官方账号“微博管理员”今天公布，针对讽刺攻击运动员等行为，站方主动进行了排查与治理，共清理违规微博41473条，对850个账号视程度采取禁言30天至永久禁言的处置。

美国出生的中国女子花样滑冰选手朱易在北京冬奥赛事中失误摔倒，引起中国网民口诛笔伐。中国官方2月6日紧急为负面舆情灭火，部分相关微博词条连夜被删；《环球时报》前总编辑胡锡进也发文呼吁网民不要“公然落井下石”。