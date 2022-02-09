美国政府报告：中国不再是芬太尼主要输出国

美国一个联邦专门委员会的最新报告发现，墨西哥已经取代中国成为美国芬太尼供应和合成阿片类药物流入毒品市场的“主要来源”。不过，批评人士说，尽管美中两国在过去几年合作打击芬太尼贩卖的工作取得成功的结果；但是中国的一些供应商仍然在向墨西哥毒品组织销售不受管制的芬太尼前体原材料。

据美国之音报道，美国联邦“打击合成阿片类药物贩运委员会”（Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking ）星期二（2月8日）发布的最新报告，近年来美国阿片类药物贩运情况发生变化，墨西哥现在成为美国芬太尼供应和合成阿片类药物迅速充斥毒品市场的“主要来源”。

发布这份报告的委员会是一个由美国国会议员、专家和联邦机构官员组成的跨党派机构。

报告警告说，如果美国不采取任何措施来改变其应对新挑战的行动，将会有更多的美国人失去生命。

报告发现，从2020年6月到2021年5月，芬太尼和合成阿片类药物约占美国10万多人因药物过量而死亡的三分之二。而死亡者大多数是年龄在18至45岁的美国人当中。芬太尼是一种合成的阿片类药物，一直是美国阿片类药物流行的“主要驱动因素”，其强度是海洛因的50倍。

这个委员会的最新报告还发现，虽然美国当局在2014年至2019年期间缉获的芬太尼中有70%至80%来自中国；但是现在墨西哥已经成为流入美国市场芬太尼的主要来源。

这个委员会的调查发现，尽管毒品贩运卡特尔也增加了对美国邮政寄送的使用，但是芬太尼主要还是通过美国与墨西哥南部边境的陆路贩运进入美国的。合成阿片类药物在非法海洛因市场中很普遍，显示价格“更便宜”和“强度更高”的合成阿片类药物，正在取代其他传统上滥用的阿片类药物。

由于非法药物市场不断发展，应运而生的是生产种类更广泛的合成阿片类药物，跨国犯罪组织（TCO）将合成阿片类药物在非阿片类药物中的存在多样化，将其市场转向传统的阿片类药物使用者之外的人群。报告警告说，如果对此不进行干预，美国“将会继续看到过量服用药物的上升”。

分析认为，美中两国在打击芬太尼贩卖方面成功的双边合作，在2019年5月份时达到顶峰。中国国家主席习近平应对美国的压力，下令所有形式的芬太尼都受到生产控制和反贩运措施的约束。华盛顿对北京的压力和习近平的回应，使得美国来自中国的芬太尼和相关化合物的直接输入大幅度减少。

然而批评人士指出，墨西哥毒品卡特尔及其中国供应商，迅速转向出口和加工可以加工成合成阿片类药物等不受管制的化学品。中国政府于2019年6月采取行动阻止了这种贸易，在需要政府批准的物质清单中增加了六种芬太尼前体的化学品。但是中国供应商的回应做法，是销售不受管制的前体原材料。

美国网络政治新闻媒体《政客》（Politico）杂志援引“打击合成阿片类药物贩运委员会”共同主席特罗恩众议员的话说：“所有这一切问题都可以追溯到中国。中国需要以不同的方式做事，比如严格执行他们的反洗钱法，防止中国化学品制造商将这些合法的前体化学品出口到墨西哥那些我们所已知的贩运活动；不仅要监管该行业本身，同时要监管其它的合成阿片类药物。

