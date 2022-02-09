民进党民调：近六成台民众支持开放福岛食品

台湾行政院昨天宣布解禁日本福岛等五县食品进口台湾，根据民进党内部民调显示，支持开放日本福岛五县市食品进口民众占58.7％，有53.8％民众认为开放符合国际标准的福岛食品进口，对台湾的经济贸易有帮助。

据中时新闻网报道，民调于2月7日至2月8日执行，总共询问四题。针对“是否支持开放日本福岛五县市，符合国际标准的日本食品进口”一题，回答“支持”的民众有58.7％、“不支持”者有37.6％、“无意见”者有3.6％。

针对“开放符合国际标准的日本福岛五县市食品进口，对台日关系有无帮助”一题，回答“有”的民众占71.4％、“没有”的民众占23.4％、“无意见”的民众占5.2％。

针对经贸议题，在“能否接受为了发展国际贸易，只要符合国际标准的食品就能进口”一题中，回答“接受”的民众占69.1％、“不接受”者占27.5％、“无意见”者3.4％；另外，在“开放符合国际标准的日本福岛五县市食品进口，对台湾的经济贸易有无帮助”一题中，回答“有”的民众占53.8％、“没有”的民众占39.9％、“无意见”的民众占6.3％。

相关人士分析，从民调题目来看，四个题目都有超过五成民众支持，显示日本福岛食品议题，政府获得民众支持，其中更高达七成一民众认为有助于促进台日关系，六成九同意为了发展国际贸易，符合国际标准食品就可进口，都展现台湾民意重视台湾对外经贸与外交的重视。

一名绿营幕僚也称，去年年底公投后，台湾社会对于莱猪的讨论，其实让民众更理解台湾在国际贸易体系中的角色，加上日本在疫情期间捐赠台湾大量疫苗、采购去年2月遭到中国大陆禁止的台湾凤梨，也连带改变了日本食品进口议题的民意趋向。

台湾行政院昨天举行记者会，宣布将在回归科学检验等三原则和落实边境百分百检验三配套下，解除对日本福岛五县长达11年的食品禁令，最快可在2月下旬生效。外界解读这是台湾为加入跨太平洋国际贸易协定的闯关之举。