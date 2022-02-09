41位美议员促建立更全面对华关税排除程序

美国41位跨党派的参议员致函美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)，敦促她建立一个更全面的程序，将一些中国进口产品排除在惩罚性的关税之外。这些参议员表示，这不仅会缓解这些关税给美国商家带来的负面影响，而且会使它们有更多的时间和资源把供应链转移出中国并使制造业回流美国。

据美国之音报道，以俄亥俄州共和党籍参议员罗布·波特曼(Rob Portman)和特拉华州民主党籍参议员卡珀(Tom Carper)领衔的41位参议员周一（2月7日）在信中表示，他们强烈支持为美国制造商、生产商和进口商有关减免对中国产品征收的关税的申请建立一个全面的程序。

特朗普政府2018年根据1974年《贸易法》第301条的规定开始对价值3000多亿美元（4031.7亿新元）的中国产品加征惩罚性的关税。尽管美中双方在2020年1月签署了第一阶段贸易协议，并批准了对一些产品进行关税豁免，但是相当一部分的关税并未取消。拜登政府上台后，美国贸易代表办公室对美中贸易关系进行了全面的审议，并在去年10月4日宣布对中国产品恢复“有针对性的、潜在的”关税排除程序。

这些参议员认为，在疫情还在持续的情况下，这个关税排除程序的“狭隘性质”，“可能会阻止陷入困境的企业和制造商获得他们迫切需要的救济”。他们说，根据最初的排除程序，只有1%的进口产品有资格得到考虑。

他们在信中写道：“我们认为，为受关税影响的企业提供一个申请有限但可延续的关税减免机会的全面性的排除程序，是我们反击中国不公平贸易做法战略中一个由价值的组成部分。除了减轻关税对美国企业的负面影响外，它还将让这些企业有更多的时间和资源，将供应链移出中国，并将制造业重新带回美国。”

他们认为，重启一个全面性的关税排除程序既可以使美国继续对中国施压，同时也可以减轻关税给美国商家和工人带来的经济痛苦。

在这封信上签名有多位重量级参议员，共和党参议员包括缅因州的科林斯（Susan Collins）、参议院外委会资深共和党成员里施（James Risch）、格林厄姆（Lindsey Graham）、克鲁兹（Ted Cruz）和布莱克本（Marsha Blackburn）等人，民主党参议员凯恩（Tim Kaine）和沃纳（Mark Warner）以及范恩斯坦（Dianne Feinstein）等人。

美国总统拜登1月20日在一次记者会上说，他知道有些商业团体正强烈要求他开始降低特朗普政府对中国商品征收的关税，而且美国贸易代表戴琪正在就这个议题进行努力，但他同时表示，解除对中国商品的关税的时机还未成熟。

