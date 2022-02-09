恒大许家印：今年要交楼约60万套

中国地产巨头恒大集团2月6日举行了新年大会。集团创始人许家印在会上提出今年要交楼约7000万平米、60万套的目标。

据界面新闻报道，交付60万套的目标相当于恒大所有保交楼项目中有近50%要在今年内完成交付，要实现并非易事。

许家印在会议上说，春节前恒大就做了大量的准备工作，先后发了三个重要的文件，给予施工合作企业很多举措，就是要在春节后调动合作伙伴施工单位的积极性，例如工程款现金支付、上调施工剩余产值的合同价格、支付春节后复工的启动资金、提高所有进度款支付比例、给予施工单位工效奖励等。

他指出，这些都是要让和恒大长期合作的施工单位得到实惠，施工单位有了更充裕的现金流，就能实现保交楼项目的全面复工；只有轰轰烈烈地恢复了正常施工，恢复市场的信心，恒大才能恢复销售回款，才能恢复保交楼楼栋已取证未售货量的销售工作。

据悉，目前恒大80%以上的长期合作伙伴，包括主体施工、材料供应和装修单位，都在继续跟恒大合作；而且，每个省、市、区都成立了恒大项目保交楼专班，指导帮助恒大推进复工复产保交楼

许家印称：“目前恒大预售监管资金500多亿，基本能启动春节后的全面复工，当然项目之间有些是不平衡的，复工后施工的连续性就要靠我们近800亿的销售未回款、近900亿的保交楼楼栋中的可售货值，这1700亿就是持续保交楼的资金基础。”