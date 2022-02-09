下午察：冬奥场上“短兵相接”的中韩民意

又是在短道速滑的赛场上，中韩两国运动员又因对方是否犯规的问题杠上了，而两国民众也在网上“短兵相接”，对立情绪近几日不断升级。

周一（7日）晚北京冬奥会短道速滑男子1000米决赛，东道主中国队任子威、李文龙包揽冠亚军，季军是匈牙利队的刘少昂。这一结果却引起了争议，原因在于本是夺冠热门的韩国选手黄大宪、李俊瑞在前一天的半决赛被判犯规、无缘决赛。在半决赛中，黄大宪本获得小组第一名，但裁判赛后回看比赛录像，指他违规超越导致（身体）接触，取消其成绩。

赛后韩国代表团向短道速滑裁判委员会委员长提出强烈抗议，并致函国际滑冰联盟（ISU）和国际奥委会，对“不公判罚”提出抗议。国际滑联之后在官网上驳回了申诉。隔日大韩体育会又召开记者会，抗议短道速滑判罚不公，认为裁判反复偏袒中国队，并称决定将诉诸国际体育仲裁法庭（CAS）。

不过，就是韩媒也承认，业界对比赛主裁判英国人彼特·沃斯的评价向来都不错，称他从来没做过对特定国家有利的裁决。

韩国网民在武大靖的社媒贴文下方留言表示不满。（互联网）

申诉还未有定论之际，7日当晚，社媒Instagram俨然成了事件的“第二战场”。

被认为导致韩国选手李俊瑞被罚出局并得以跻身决赛的中国选手武大靖，社交媒体个人页面涌入大批韩国网民，宣泄不满的表情与文字刷屏。中国网民得知此事后又展开了“守护武大靖”的反击，评论区又被红色爱心与中国国旗表情淹没。

与此同时，韩国偶像团体防弹少年团（BTS）队长金南俊（RM）因为在Instagram为黄大宪加油，引来中国网民不满，结果BTS的页面也沦为战场，骂声一片。BTS的粉丝为了控评，纷纷在贴文中留言，以紫色爱心表示支持偶像。微博上也出现了“防弹少年团辱华”的词条，话题阅读次数为1.5亿。

被骂惨的俄罗斯籍韩裔中国队教练

安贤洙曾是韩国短道速滑传奇明星，2006年冬奥会上还为韩国队夺下三面金牌，现为中国队教练。（互联网）

如果说社媒上的冲突只是“粉丝互撕”，那么中国队教练安贤洙遭遇的，则是网络暴力。

安贤洙曾是韩国短道速滑传奇明星，2006年冬奥会上还为韩国队夺下三面金牌。

然而他所在的运动队后来解散，不但没有得到妥善的安置，与韩国冰上联盟的冲突也愈演愈烈，最终丧失了参加2010年冬奥会的资格。结果他决定归化俄罗斯籍，改名维克多·安，退役后现担任中国队技术教练。

中韩两国网民对立情绪高涨的情况下，本该是“自家人”却站在了对手一边的安贤洙，自然成了一些韩国网民的情绪宣泄口，一些人找到他妻子的社媒进行谩骂，并称要设法阻止安贤洙回韩国等。

安贤洙8日凌晨在社媒发布长文，恳请网民不要因自己“无法干涉的领域”或失实报道而攻击其家人。

中韩短道速滑队的多年恩怨

提到短道速滑，大家最容易想到的焦点就是中韩在赛场上的对抗。

短道速滑自1992年被列为冬奥会正式比赛项目后，韩国队迅速成为世界强队。而随着中国队的不断成长，中韩两队近30年来在各种国际大赛上的对抗与竞争愈演愈烈，争议判罚、场外突发情况、意外逆转，各种情况这些年层出不穷。只要有双方队员一起比赛，冰刀间基本上都会火花四溅，火药味十足

在中国，围绕韩国短道速滑队的争议由来已久，有评论甚至不客气地直指韩国队是“以犯规为战术”。更有中国媒体把两国短道速滑队这些年来的恩怨史整理出来：每一次推搡、阻挡，每一次流血意外，都记了下来，洋洋洒洒数千字。

比较惨烈的两次是：

——2008-2009世界杯日本站女子1500米决赛中，中国选手周洋原在领滑，韩国选手郑恩珠将周洋推出赛道，导致周洋在高速滑行中摔倒，出现了脑震荡的症状，并造成了后脊椎错位。

——2010-2011世界杯上海站男子500米半决赛中，韩国选手金炳俊强行超越中国选手韩佳良，导致两人双双摔出赛道。因金炳俊未及时收起冰刀，导致韩佳良腹部多处被严重割伤、血染赛场，当即被送往医院手术。2011年8月，年仅24岁的韩佳良因伤退役，提前终结了自己的短道速滑职业生涯。

中国华南师范大学教授卢元镇就说，短道速滑是一项有严重缺陷的运动项目，比赛在极小的密闭空间内进行，而规则又极其不严密、裁判极难公正执法，极易造成运动员伤害事故，也极易产生赛事纠纷。

四年前的韩国平昌冬奥会短道速滑比赛中，曾出现历届最多的起跑犯规，运动员个人的或集体的绊摔，有的八人比赛甚至最后只剩一两个人通过终点的尴尬场面。

国际滑联近年因此下大力气完善规则，对短道速滑中出现的横切、越线、危险动作等做了更加严格和明确的规定，每一次比赛之后裁判都会回看比赛录像，根据比赛中运动员的每一次碰撞进行判罚，旨在保护运动员人身安全和比赛的公平公正。

有评论就认为，中韩两国选手在本届冬奥会短道速滑男子1000米比赛中的表现差异说明，中国队更适应新规则，在比赛中格外注意和小心。而韩国队依旧没有去改变自己以往的习惯，这也导致他们在比赛中多次出现犯规现象，遭到判罚，引起民意冲撞。

在中美之间走钢索的韩国

在本月4日的北京奥运会开幕式上，一名身穿朝鲜族传统服饰的表演者出现在中国国旗传递环节。（法新社）

其实，中韩两国民众心结由来已久，这次北京冬奥会，除了短道速滑项目引爆的争议，4日开幕式上，一名身穿朝鲜族传统服饰的表演者作为中国少数民族代表出现在国旗传递环节，也引起韩国部分舆论反弹，指责将韩服视为中国文化的一部分等同于“文化掠夺”。

两国民间针对文化起源的舆论硝烟，近年来已经数次烧起，卷入争议的包括韩国泡菜、高句骊王城、江陵端午祭等。

不过，从韩国政府派出“双代表”出席北京冬奥开幕式一事上，可看出官方在中美之间走钢索的小心翼翼，避免重蹈当年部署“萨德”的覆辙。

韩媒分析，北京四年前曾派出中共政治局常委、国务院副总理韩正出席平昌冬奥会开闭幕式，外界一度猜测韩国政府可能会派遣国务总理或副总理作为代表出席北京冬奥会。

但是考虑到盟国美国的抵制立场，韩国政府一方面以“国会交流”的名义派出国家二号人物、国会议长朴炳锡表达对华礼遇，另一方面体育代表团首席代表则是部长级人物，减少美国等西方国家的压力。

虽然稳住了中美，却没能稳住中韩两国民众火爆的对立情绪。

中共中央机关报《人民日报》曾针对中韩短道速滑队的恩怨情仇发表评论说，正是因为两国选手的高水平对抗，才使得这个项目更具魅力。短道速滑项目原本就是短兵相接、斗智斗勇的项目，参赛各方合理使用战术、比赛中队员偶有剐蹭碰撞以及由此导致的各种意外，应该讲都是这个项目的正常组成部分，大可不必用上“复仇”“暗算”“黑手”等极端字眼。对中、韩短道速滑选手来说，没有什么比强大的对手更能激励自己向着“更快更高更强”的目标进发；在对抗中领悟竞技之美，则是一个成熟的观赛者应有的境界。