港专家认同政府更改出院条件：留院五至七日传播力已较低

港府宣布推行“居安抗疫”计划，无症状或症状较轻的感染人士将改为居家隔离。香港感染及传染病医学会副会长林纬逊说，在确诊数字持续上升下，治疗设施一定会出现饱和。他认同香港当局更改出院条件，认为已留院五至七日的病人传播力较低，安全系数相对高。

根据《星岛日报》报道，香港确诊数字成倍上升，检疫及隔离承受巨大压力。有市民投诉外佣在快速测试呈阳性后，要求回到家中等候送院，担心在家中造成感染；而卫生防护中心的网上资料亦显示，有病人自本月三日确诊后仍未送院；另一方面，医管局还安排没有病症的病人出院。

林纬逊受访时对此表示，已留院五至七日的病人传播力较低，安全系数相对高，他对当局更改出院条件表示认同。不过他也说，刚确诊的病人在大厦造成的传播风险大，在现有情况下应尽量避免让新病人进行家居隔离，以减低其他居民感染风险。

至于有专家近日提出以缓疫取代围堵的政策。林纬逊认为，目前政府所采取的控疫措施“无得拣（没得选）”，需尽量压止疫情的数字，以避免出现更大规模的爆发。他还说，长远而言的确要让冠病病毒变成风土病，但是前提是接种疫苗的人数，特别是院舍的接种率要达到高水平，才可令疫情可以“软着陆”。林纬逊还说，即使推行“与病毒共存”的新加坡以及欧美，亦要求长者有较高的接种率，以减低重症及死亡风险。