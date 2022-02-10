跨境货运司机确诊致香港菜价飙涨

在接连有跨境货运司机确诊冠病导致香港蔬菜供应减少、价格飙涨后，香港蔬菜供应昨（9日）已恢复九成。

综合香港01和《星岛日报》报道，香港食品委员会主席吴永恩宣布上述消息，他预计，蔬菜供应量可在未来三至四天内恢复正常。

昨天香港街市的蔬菜价格仍非常高，菜心一斤价格可高达35元（港币，下同，约6.03新元），生菜、芥兰一斤价格也高达30元。对此，吴永恩称，相信价格稍后会下跌，但不会一下子跌得太快。

尽管吴永恩对香港蔬菜价格的回落保持乐观，不过香港最大的建制派政党民建联估计，菜价飙升的情况会持续。该党的渔农界立法会议员何俊贤昨指出，疫情下已有约15%货车司机转行；如果情况恶化，将影响香港日常粮食供应。

香港立法会议员刘国勋则建议增加批发价格的透明度，由蔬菜统营处掌管批发市场的蔬菜数量及批发价，公开让民众查询，了解蔬菜的合理价钱，帮助稳定蔬菜价格。

虽然菜价高昂，但仍有不少民众到超市或蔬菜摊贩购买蔬菜。由于供港蔬菜减少，香港前天（8日）一度出现抢购潮，多区出现菜荒，有超级市场的蔬菜被市民抢购一空。

因香港有跨境司机确诊被隔离，蔬菜一度供不应求。图为前天（8日）香港一家超市蔬菜货架上的蔬菜已被抢光。（彭博社）

有网民昨天在面簿群组“将军澳主场”发布一则视频，视频中有10多名主妇在超市中抢购蔬菜，架上的货物随即被一扫而空。该名网民称，超市的经理每隔五分钟就需要补货。

一名网民昨天在面簿发布的视频可见10多名主妇在超市中抢购蔬菜。（视频截图）

香港蔬菜统营处资料显示，多款蔬菜平均批发价8日攀升至高位，以菜芯为例，每公斤达29.3元，较10天前贵逾80%，油麦菜及青白菜贵了近一倍；热门火锅菜类如西洋菜，也贵了逾70%。至于菠菜，平均批发价飙升至37元，较年初三更是贵了近1.7倍。

香港前天（8日）一度出现抢购潮，多区出现菜荒，有超级市场的部分蔬菜种类被市民抢购一空。（香港01）

多款蔬菜平均批发价8日攀升至高位，图为飙涨的生菜价格。（香港01）

香港多地发生菜荒的背后原因是来自中国大陆的蔬菜供应受到影响，中国大陆蔬菜占香港总供应量九成之多，主要经由文锦渡送抵，有约300名跨境司机负责运送蔬菜。

然而自2月4日起，深圳人民政府口岸办公室累计通报七名跨境货车司机确诊，另据香港入口蔬菜批发商会会长袁昌透露，还有约两至三成司机正接受隔离检疫。

由于出现确诊病例，文锦渡口岸7日起延长了过关时间，当局也要求香港司机和大陆司机同时在场，出示健康码，才能安排货物交收。

由于手续繁杂，业者估计，能够顺利跨境的货车数量只有平日的三分之一。（互联网）

由于手续繁杂，从7日中午开始，文锦渡口岸区域出现交通阻塞，货车由口岸排队至沿河南路。深圳市口岸办和罗湖区交警大队随即赶往前场，协调文锦渡海关疏导管控区域内的车辆。深圳口岸办称，当天关卡紧急延长通关时间三小时半，直到8日凌晨1时才让所有供港鲜活车辆通关。

业者估计能够顺利跨境的货车数量只有平日的三分之一。蔬菜物流公司负责人的陈志伟说，现在依靠仅余的司机加班往返大陆运菜，才能勉强恢复蔬菜正常供应。

对此，香港食物与卫生局长陈肇始称，当局将尽快为这些司机派发快速测试套装，让司机们在过境前能自行检测。