美商会透露拜登政府或考虑对华展开新关税调查

美国商会官员昨天（9日）披露，如果与首阶段贸易协议有关的谈判未能说服中国履行协议承诺，美国政府考虑对中国展开新关税调查。

据路透社报道，美国商会国际事务处处长布赖恩特 (Myron Brilliant) 告诉记者，美国政府也在考虑其他选项，包括与盟友更密切地合作，在处理对华课题方面形成统一阵线，要求中国为国际公司提供公平竞争环境。

彼得森国际经济研究所经济学家鲍恩（Chad Bown）早前对前天公布的最新美国贸易数据进行分析后发现，中国完成少过六成的第一阶段贸易协议目标。

根据两国2020年1月签署的所谓第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内，在2017年进口额基础上增购2000亿美元（2689亿新元）美国商品和服务，并为制成品、农产品、服务和能源产品设定了具体的增购目标。

布赖恩特也告诉记者，商会支持美国政府与中国官员举行会谈，以使中国方面遵守协议承诺。

他说：“政府正在考虑一系列选项，显然可能包括301行动和类似课题，我们目前不支持任何选项。”

前总统特朗普时期的美国政府，在2018年和2019年援引旨在打击贸易伙伴不公平做法的《贸易法》第301条，对从中国进口的数千亿美元商品加征关税。在提出与新关税或其他贸易行动有关的建议前，美国方面可能需要展开长达一年的301调查。

布赖恩特说，他与美国政府磋商后认为，美国短期内不会采取与关税有关的行动。他也呼吁美国政府先与商界和美国盟友协商，才采取任何行动。

负责贸易政策倡导工作的美国商会官员墨菲（John Murphy）则透露，美国方面正面对来自业界越来越大的压力，他们要求对中国商品实施比美国贸易代表办公室版本更健全（robust）的关税排除程序。美国贸易代表戴琪去年10月曾承诺，部分中国商品将在关税排除之列。

美国官员周一也呼吁中国采取具体行动，兑现美中第一阶段贸易协议承诺。中国外交部对此回应时说，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。对于两国经贸关系中出现的一些问题，双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。美方应同中方一道努力，推动中美经贸关系健康稳定发展。