中国计划今年全面建成空间站，也将在今年发射一箭22星，创造中国一次发射卫星数量最多的纪录。

据中国航天科技集团微信公众号消息，集团昨天（9日）在《中国航天科技活动蓝皮书》发布会上公布，计划今年安排50余次宇航发射任务，发射140余个航天器，并将完成长征六号甲运载火箭及捷龙三号运载火箭首飞任务。

在载人航天空间站工程方面，集团计划今年实施六次发射任务，全面建成以天和核心舱为控制中心，问天、梦天实验舱为主要实验平台，常年有人照料的空间站。这六项任务包括天舟四号和天舟五号两次货运飞船、神舟十四号和神舟十五号两次载人飞船和问天实验舱I、梦天实验舱Ⅱ发射。

蓝皮书指出，中国空间站关键技术验证阶段五次任务顺利完成，在轨组装建造全面开展。

航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚介绍，空间站任务规划包括三个阶段，关键技术验证阶段、建造阶段和运营阶段。目前，空间站任务正处于关键技术验证阶段，神舟十三号航天员乘组驻留六个月返回后，研制队伍将对空间站整个关键技术验证情况进行全面评估，结果满足要求后转入建造阶段。建造阶段将依次发射天舟四号、神舟十四号、实验舱I、实验舱II以及天舟五号和神舟十五号六艘航天器。

今年的空间站任务也将包括首次有两个乘组航天员同时在轨。