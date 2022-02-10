中国计生协将开展未婚人群人工流产干预行动

中国计划生育协会称，今年将开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产。

据澎湃新闻报道，计生协公布的《中国计划生育协会2022年工作要点》，提出上述目标。

《工作要点》还提出，要以尊重生育的社会价值、提倡适龄婚育、优生优育、鼓励夫妻共担育儿责任、破除高价彩礼等陈规陋习为重点，加强对青年婚恋观、家庭观引导，重塑多子女家庭养育文化，淡化教育焦虑，弘扬“孝”、“和”家庭价值观，推动构建积极正向的新型婚育文化。

《中国实用妇科与产科杂志》2021年刊发的一篇文章指出，近5年来，中国每年人工流产的总数一直徘徊在950万左右。文章引用研究数据显示，中国小于20岁的人群已成为人工流产妇女中极为重要的一部分。

中国在1970年代开始实行计划生育政策。1982年，“一胎化”政策成为基本国策。但随着人口出生率下降、老龄化程度加深，人口政策也发生转向。政府先是在2011年全国实施“双独二孩”（夫妻都是独生子女可以生二胎）；2013年再启动“单独二孩”（夫妻只要其中一人是独生子女就可以生二胎），到2015年全面实施二孩政策。去年5月的中共中央政治局会议决定，实施“三孩政策”，并促进相关经济社会政策配套衔接。