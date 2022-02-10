美日演习“第一岛链作战” 大陆专家： 意图干预台海

美军与日本自卫队本月3日至7日在宫古海峡和吕宋海峡附近举行大规模“壮丽融合”（日译“高贵融合”）联合演习。 中国大陆军事专家张学峰前天（8日）说，演习重点在于演练“远征前进基地作战（EABO）”概念，旨在夺取第一岛链的岛屿，并以此为基地，在对手反介入能力范围外实施打击。此举针对中国的意味很明显，意图干预台海的目的也很明确。

综合日本共同社和美国海军研究协会新闻（USNI News）报道，美国海军陆战队和海军为“应对中国”，于2月3日到7日在冲绳宫古海峡和吕宋海峡附近等地实施“壮丽融合”联合演习，包括让小规模部队分散行动的“远征前进基地作战”。参演兵力包括“林肯”号航母打击群，“美国”号两栖战备群（ARG）及其所搭载的第31海军陆战队远征部队（MEU），“埃塞克斯”号两栖战备群及搭载的第11海军陆战队远征部队，此外还有美国空军。仅美方出动兵力就超过1万人，日本自卫队也参加了该演习。

美国海军研究协会新闻还报道，美军第79联合特遣部队作战指挥官布伦南上校在声明中说：“将双MEU/ARG与航母打击群和日本盟友的力量相融合，展示我们在争议地区具备指挥和控制致命力量的能力，建立战略优势和综合威慑。我们与海军远征部队以及盟友的海上阻击行动，使我们为应对第一岛链中潜在的敌对侵略行动做好了准备。”

报道还说，此次演习由“林肯”航母和“埃塞克斯”号两栖攻击舰率先拉开帷幕。在吕宋海峡，第11海军陆战队远征部队的AV-8B战斗机和MV-22B运输机从“埃塞克斯”号上起飞，并与从“林肯”号航母起飞的E-2D“先进鹰眼”预警机演练一体化空中作战行动。

“美国”号两栖战备群与第31海军陆战队远征部队“在第一岛链训练场”，出动F-35B隐形战斗机进行了两次空对地实弹轰炸。日本“金刚”号驱逐舰和美国海军“杜威”号驱逐舰协助进行指挥和控制。从“林肯”号起飞的多架“超级大黄蜂”战斗机和E-2D预警机还在夜间对第一岛链附近的水面目标进行模拟打击。

根据《环球时报》报道，张学峰受访时说，上述演习主要是演练和验证“远征前进基地”概念及相关装备。该概念主要是打击并夺取假想敌拒止区域外围的岛屿，并在其上建立基地，为美国海军陆战队和海军提供燃油和补给，然后以此进一步渗透对方的反介入/区域拒止体系。

张学峰说，参加该演习的F-35B隐形战斗机、“鱼鹰”倾转旋翼运输机、“海马斯”火箭炮、AH-1Z武装直升机等都是“远征前进基地”概念的主力武器。他认为，此举针对中国的意味很明显，特别是“壮丽融合”演习区域位于宫古海峡和吕宋海峡，分别位于台湾的北部和东南方向，意图干预台海的目的也很明确。

不过张学峰认为，第一岛链目前已经完全处于解放军火力打击范围内，解放军陆基、海基航空力量，多型弹道导弹均可对其实施有效打击。美日参演的两栖打击群、远征战备群舰艇，其实也都在解放军反舰火力覆盖范围内。美国海军陆战队指望用小规模部队夺岛，“听上去很理想，现实会很骨感”。