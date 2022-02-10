蔡英文：已向索马里兰捐赠15万剂高端疫苗

东非地区索马里兰代表团昨天访台，并获台湾总统蔡英文接见；蔡英文接见代表团时称，双方是共享民主价值的好朋友，并透露已向索马里兰捐赠15万剂高端疫苗，为台湾疫苗援外首例。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，索马里兰外交及国际合作部部长瑞格萨从昨天起率团访台，并在昨天赴台湾总统府会见蔡英文。蔡英文在总统府致辞时欢迎瑞格萨等人首次访台。她说，近年来，台湾在外交有许多突破，其中一项就是台湾在非洲交到索马里兰这位新朋友。

蔡英文称，台湾与索马里兰共享民主自由价值，是理念相近的伙伴；前年双方互设代表处以来，新朋友已变成好朋友，索马里兰成为台湾在东非地区发展“非洲计划”的重要据点，农业、渔业、教育、能源等领域在过去几年来都有许多合作交流。

她提到，双方在疫情期间也加强了医疗合作，台湾也向索马里兰捐赠了15万剂高端疫苗，已运抵当地，为台湾疫苗援外首例。

瑞格萨在会见蔡英文时说，索马里兰此行代表着双方友好关系的重要里程碑，也印证了提升、拓展、深化双方合作关系的决心。台湾拥有非常先进的高科技产业、经济及多元文化，让索马里兰的新建基础设施网络可以与区域及国际贸易体系连结。

他称，索马里兰在贸易与投资领域具有许多潜力，在矿物、渔业、农业及观光服务业等领域也有很多机会，他希望能带动更多台湾到非洲的贸易及投资，相信透过深化合作，可以创造更多的双边利益。

另据中国外交部官网消息，中国大陆外交部发言人赵立坚昨天在记者发布会上，批评民进党不但自己“图谋搞分裂，还煽风点火，破坏别国独立和统一”，搬起石头砸自己的脚。

上世纪90年代，位于非洲之角东北部的索马里兰宣布脱离索马里独立，但至今仍未得到国际社会承认，联合国不承认索马里兰为一个独立国家。索马里政府也认为，索马里兰是其领土不可分割的一部分。

台湾与索马里兰之间没有邦交关系，但双方前年已互设代表处，并以“台湾”为名。