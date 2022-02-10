中国通策医疗董事长微博"自曝"无视防疫措施进寺祈福

有着“牙茅”之称的通策医疗公司董事长吕建明在微博发文晒出的径山寺烧香祈福活动，不意间将自己违反当地防疫政策的行为暴露，引发社会广泛关注和批评。

通策医疗是民企，是目前中国国内唯一一家以医疗投资、医院管理为主营业务的主板上市公司，以口腔医疗服务为主营方向，故有“牙茅”之称。

据证券时报报道，吕建明2月7日在个人微博账号发文称，开工第一天到径山寺祈福，径山寺因疫情不对外开放，但他发现到停车场边偏门并未关闭，并进大殿烧了三支香。

报道称，上述帖文是删改后的更新版，实际上，在吕建明原本的帖文中，他是在求助朋友联系了径山寺的寺僧后，才得以进入大殿。业界人士对此分析，吕建明的删改帖文举动是在隐瞒其违反防疫政策的行为，也存在极大的误导信息。

杭州余杭径山旅游度假公司相关工作人员称，根据防疫规定，春节期间至今寺庙内部都不对外开放。杭州市余杭区统战部人士则称，根据防疫规定，径山寺一直在严格按照政策，执行“双暂停”（暂停开放场所、暂停一切集体宗教活动）措施。

这意味着，在疫情防控期间，不论是宗教信徒，还是普通市民、游客，近期径山寺都不对外接待，上述说法与吕建明最新帖文中的信息并不一致。吕建明又是如何进入殿烧香祈福，引发网民议论。

余杭区政府人士称，此次事件反映出防疫政策存在着漏洞，寺庙出现把人从偏门放进寺庙的情况，也存在着管理方面的问题，已向上级政府汇报相关事件。