无锡破获涉4000多人传销案：“心灵茶吧”做幌子 高价卖“神茶神米”

江苏省无锡市公安局近期破获一起涉及沪苏浙三地的传销案，主要犯罪嫌疑人涉嫌精神控制4000多名人员，以“心灵茶吧”作幌子，实际上是传销窝点，并高价售卖“神茶”“福米”，骗取钱财超1600万元（人民币，下同，337万新元）。无锡市公安机关日前已将此案移送检察机关。

根据新华社报道，无锡市梁溪区一居民张女士加入“心灵茶吧”的两年被骗超过10万元。其中，每月捐款1000多元给“师父”，用于资助子虚乌有的“希望小学”；为能跟随“师父”在山里深修交费2万元；长期购买“师父”“加持”过的玫瑰酒、竹筒酒等。

2021年7月“心灵茶吧”案告破，“神医”张某等7名主要犯罪嫌疑人被抓获。警方调查显示，2017年以来，张某以沪苏浙3地12家“心灵茶吧”为据点，拉拢、控制4000多人，还在安徽广德设立两处“培训基地”，分别取名“山庄”和“静拙堂”。

“‘心灵茶吧’听起来优雅，背后却潜藏罪恶。”无锡市公安局办案民警说。

警方介绍，这一组织拉拢的人员以中老年妇女为主，其中经济条件较好的老板娘和患病妇女居多，大多文化水平不高，另有少量男性和年轻女性。

初步查明，犯罪嫌疑人以“自愿捐赠”，或者搭脉问诊、销售“福米”“药酒”、消除业障等方式骗取钱财超1600万元。以考验忠实度、治疗疾病等借口奸淫妇女10名。劝受害人只喝“神茶”不吃药，致6人病情加重死亡，1人在培训后精神失常跳楼自杀身亡。

警方侦查还发现，“心灵茶吧”内部层级明确：第一层即张某，信徒均称之为“师父”；第二层是张某大“弟子”纪某，也是张某代言人，管理整个“心灵茶吧”；第三层是茶吧管理和巡视人员；第四层是茶吧分网点负责人；第五层是茶吧“义工”。

加入“心灵茶吧”需内部人介绍，经过喝茶、谈心、信息登记等流程后，被鼓动前往“山庄”参加为期三天的“农家乐活动”，接受洗脑。当通过进一步筛选后，参加“静拙堂”为期6天的深修活动。

办案民警说，深修是幌子，诈骗财色才是真。这类“精神传销”多以“心灵培训”“领导力培训”为幌子，以心理暗示、催眠洗脑等多种方式开展精神控制，并通过受害人不断发展新学员。

警方调查表明，“神医”张某原来是一名摆摊卖水果的商贩，根本没有医学背景。张某出生于1966年，他制作的假身份证将出生年份改为1932年。借由这张假证，他宣称有“超能力”，可以“返老还童”。

警方展示的证据显示，嫌疑人张某还伪造大量证书、虚构众多头衔骗取信任，如中医妇科领域“权威专家证书”、“赢在中国·中国与时俱进十大风云人物”荣誉证书、“政府特殊津贴”证书、“北京大学总裁班客座教授”聘书等等。

张某还运用多种手段对受害人洗脑。“心灵茶吧”经常让受害人写心得体会，表示要完全信任“师父”；每次聚会培训，都要分享“师父”的“超能力”和“神奇医术”；早晚要向“师父”问安，以打开“接收能量的开关”；在旅途中、聚餐前要唱《我爱你师父》。

洗脑之后，张某通过多种方式诈骗财色。无锡警方查获的账册显示，通过搭脉开方，张某在江苏无锡、苏州两地部分受害人中获利就超过444.2万元；向信徒推销“福米”“能量餐”以及其“加持”过的酒、茶等。而所谓“福米”，实际进价每公斤13.88元，售价却高达每公斤100元。

无锡市公安局锡山分局副局长袁大飞介绍，2020年以来，仅无锡一地已发现、破获3起类似案件，每起案件涉及人数都在千人以上。



办案民警说，此案案情较为复杂，目前查明涉及诈骗等多种犯罪。为逃避警方打击，这些传销组织还改变过去的一些做法，比如将拉人头与销售产品相分离，茶吧内不存放任何传销产品、台账资料，仅用于信徒免费喝茶谈心；培训活动跨省进行，打着旅游休闲的幌子，甚至藏匿于深山。如“心灵茶吧”用于深修的“静拙堂”，设于与江苏相邻的安徽深山之中，附近没有村民，是个独立存在的隐蔽场所。

无锡警方认为，严查严打“精神传销”，需深入社区宣传，让群众广泛知晓其危害。有关部门在日常监管中发现此类线索，也应及时排查并与当地公安有效衔接处置。