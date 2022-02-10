原中国银监会副主席蔡鄂生被逮捕

中国最高人民检察院对原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生作出逮捕决定。同时对最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥也作出了逮捕决定。

根据“最高人民检察院”微信公号今天发布消息，蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

最高人民检察院日前以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪、滥用职权罪对蔡鄂生作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

同时，中国最高人民检察院对最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥也作出了逮捕决定。案件正在进一步办理中。

中共中央纪委国家监委今年1月24日同时发布三名落马高官被处理的消息，其中就包括蔡鄂生和孟祥。另一名是原国家粮食局副局长徐鸣。

中纪委在1月的通报中指出，蔡鄂生政治上彻底蜕变，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，滥用金融监管权，严重扰乱金融市场秩序，严重污染金融领域政治生态。

通报还称，蔡鄂生奢靡腐化，寡廉鲜耻，大搞权色、钱色交易；目无法纪，“退而不休”，顶风作案，非法收受巨额财物等。除了开除党籍，蔡鄂生享受的待遇被取消，违纪违法所得被收缴，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年71岁的蔡鄂生长期在银行系统任职，在央行系统工作20余年，官至中国央行行长助理兼上海分行行长，2001至2005年转任国有重点金融机构监事会主席，2005年12月出任中国银行业监督管理委员会副主席，直至退休。去年7月在卸任银监会副主席八年后被中纪委调查。

去年7月落马的孟祥上月被双开（开除党籍公职），并被收缴违纪违法所得，所涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年57岁的孟祥是河北保定人，曾任北京市高院副院长，2016年任中国最高法执行局局长，2019年被任命为最高法审判委员会委员。

