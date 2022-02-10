港媒：香港在筛选酒店以安置无症状冠病患者

香港媒体披露，随着公共治疗设施接近接收上限，香港在筛选酒店，以安置无症状冠病患者。港府认为，如果让这些患者居家隔离，而且他们的住家位于人口稠密地区，他们将面对更大风险。

据香港《南华早报》今天（10日）引述消息人士报道，让无症状患者居家隔离将是最后的方法，即在其他选项都用尽后才会采用。

熟悉港府政策制定工作的消息人士昨天告诉该报，港府官员们经评估后认为，酒店可能是隔离无症状患者的较好选择，因为酒店可以最大限度地降低家庭之间传播的风险。

消息人士说：“我们正与酒店联系，一些早前用作旅客隔离设施的酒店也可能在必要时被‘借来’接收这些病患。”一旦找到合适的酒店，港府将公布更多细节。

香港截至昨天有90%的病床已被冠病患者使用。港府从前天起将冠病患者送往竹篙湾检疫中心，目前有约200名无症状患者在检疫中心隔离。拥有3500个床位的竹篙湾检疫中心原本只接收密切接触者。

卫生专家和港府顾问认为，无论是居家隔离或是酒店隔离，都应立即展开，以避免香港公共卫生保健系统崩溃。

港府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌曾说，他赞成让无症状患者在酒店隔离，居家隔离应该是最后的方法。

许树昌指出，无症状患者仍可能具有传染性，居家隔离并不理想，因为香港的大多数住家都很小，家里可能没有独立房间和卫生设施，这将增加其他家庭成员感染的风险。

另一方面，香港医管局负责综合临床服务的总行政经理李立业昨天在记者会上呼吁，快速抗原测试结果呈阳性的市民尽量寻求家人、朋友协助，或利用速递服务提交深喉唾液样本，并耐心在家等候结果，不应前往急症室。

据香港政府新闻网公布的信息，李立业指出，香港各区急症室严重超出负荷，甚至影响其他紧急救治服务。他呼吁有其他病症而病况轻微的市民不要到急症室求诊，应寻求家庭医生或其他私营医疗服务。

他也说，政府机构在评估患者须入院或入住社区治疗设施时，也要考虑到病情、长期病史、年纪、自理能力等因素，因此患者可能要等上数天才有住院安排。