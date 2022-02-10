腾讯阿里字节等学习互联网座谈会精神 承诺为国家作出应有贡献

中央网信办上月28日召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。中国网信网近日对部分网信企业进行访谈，阿里、腾讯、京东等互联网巨头负责人纷纷表态支持座谈会精神，并承诺发挥创新优势，在深化改革中提质增效，为推进网络强国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。

根据中国网信网今天发布的新闻稿，网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开此次座谈会，会上充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量，在推动中国经济社会发展中发挥了重要作用，为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。

马化腾在网信网随后进行的访谈中表示，从（座谈会）中再次感受到党中央、国务院和各级主管部门对互联网行业发展工作的重视和关心。他说，腾讯公司将持续呼应国家与时代需要，坚持科技向善，推进可持续社会价值创新，在深化改革中提质增效，在规范发展中做优做强。

新华网董事长、总裁刘健表示，“本次座谈会进一步坚定把握机遇、乘势而上的信心，进一步激发创新突破、提质增效的活力，将推动互联网企业在更良好环境、更有力保障下心无旁骛专注发展、大胆创新行稳致远。”

360集团创始人、董事长周鸿祎说：“座谈会为新时代我国互联网行业的发展，指明了方向，树立了清晰的坐标，起到了统一思想、坚定信心的重要作用，对数字经济和互联网企业的行稳致远，具有重大的现实意义。”周鸿祎说，360将主动对标监管政策，提高安全、合规发展的能力，全面转型为数字安全企业。

新闻稿称，座谈会还指出，要正确看待发展大势、正确看待监管举措、正确看待自身问题。要充分认识互联网企业仍处于宝贵的历史机遇期、具有广阔的发展空间，充分认识互联网领域健全法治、完善监管为企业持续健康发展提供了有力保障，充分认识互联网企业必须勇于变革、向新而生。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，近年来，在国家有关部门的大力指导、督促、管理下，网络空间日益清朗，互联网营商环境更加公平有序、绿色健康。规范是为了更健康的发展，合规经营是企业发展的前提。阿里巴巴将坚定消费战略，用更有效的供给更好地服务平台用户；推出纾困举措，助力中小企业发展；围绕生态目标，通过平台带动上下游和周边生态共同减碳。

小米集团合伙人、总裁王翔说，“我国互联网领域法治不断健全、监管不断完善，为互联网企业高质量发展提供有力保障和新的发展机遇。小米将抓住发展机遇，利用好法治化建设营造的良好发展秩序，不断加大研发投入，在智能硬件、智能汽车等领域深耕，为中国智能制造产业、网络强国贡献自己的力量。”

此外，座谈会还强调，广大互联网企业要善于抢抓机遇，勇于改革创新，坚持守法经营，努力做大做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。

“互联网联通一切的社会功能，决定着其自身具有较高的社会价值，理应承担更多的社会责任”，爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，作为网络视听头部平台，爱奇艺将继续积极参与国际传播，讲好中国故事，推动文化出海，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

字节跳动董事长张利东说，通过座谈会真切感受到了相关部门对企业创新发展、健康发展、可持续发展的支持，认为此次会议给了企业更明确的方向感。下一步，字节跳动将在前期主动调整业务方向、目标，以及公司内部架构等工作基础上，聚焦主业，发挥技术优势，在2B、VR等领域持续发力，并积极开拓全球市场，依靠产品和服务，与国际大公司开展竞争，获取更大规模的用户和市场。

京东集团总裁徐雷表示，“京东始终把科技强国、实业报国铭记在心。将按照此次会议的安排部署，加强合规能力建设，坚定发展信心决心，聚焦实业、做精主业，加大科技创新投入，助力网络强国建设和高质量发展，同时发挥大企业责任担当，服务国家发展大局，投身乡村振兴和共同富裕，以实际行动回报党和国家、回报社会和人民。”